"Белтехосмотр" назвал документ, без которого не все белорусы пройдут техосмотр

Опубликовано: 17.11.2023 11:06 , Обновлено: 17.11.2023

На предприятии "Белтехосмотр" напомнили белорусским водителям о документах, которые обязательно нужно подготовить перед тем, как отправиться на диагностическую станцию. Без них некоторые автомобили не смогут пройти техосмотр из-за нового технического регламента Таможенного союза, вступившего в силу чуть больше года назад.

Согласно пункту 9.8.1. приложения №8 к техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), с 22 сентября 2022 года владельцы всех транспортных средств, оборудованных газовыми баллонами, при прохождении техосмотра должны помимо прочих обязательных документов предоставлять паспорт изготовителя. Причем такой паспорт требуется для каждого газового баллона, а без этих документов техосмотр пройти невозможно.

“Отсутствие у владельца транспортного средства паспорта газового баллона сформирует заключение о несоответствии транспортного средства установленным требованиям по результатам прохождения государственного технического осмотра”, - пояснили в “Белтехосмотре”.

Ранее на предприятии также напомнили о том, что в период с 1 декабря по 1 марта пройти плановый техосмотр автомобиль сможет только при условии наличия зимних шин. Это связано с требованиями Правил дорожного движения: с 1 декабря автомобили по закону могут выезжать на белорусские дороги только на зимней резине. Для тех, кто не успеет вовремя “переобуться” или решит сознательно пренебречь этим требованием ПДД, предусмотрены штрафы.

Проверять зимнюю резину с 1 декабря решили не только в ГАИ. Где белорусам приготовиться?

Ранее Телеграф сообщал, что стало известно, когда белорусским водителям планируют начать выдавать разрешения о прохождении техосмотра в электронном виде. Новые сроки во вторник, 31 октября, озвучил начальник управления организации государственного технического осмотра УП “Белтехосмотр” Михаил Михаловский.

Стало известно, когда белорусским водителям начнут выдавать электронные разрешения о прохождении техосмотра