Почему белорусам нельзя перенести ТО на нового владельца? В "Белтехосмотре" дали окончательный ответ

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Опубликовано: 05.03.2024 16:50 , Обновлено: 05.03.2024

Представитель "Белтехосмотра" рассказал, почему при продаже автомобиля новому владельцу нужно заново проходить ТО.

Начальнику управления организации государственного технического осмотра УП «Белтехосмотр» Михаилу Михаловского на пресс-конференции задали вопрос: “Если автовладелец прошел ТО и впоследствии решил продать автомобиль, то зачем новому владельцу заново проходить техосмотр, ведь его срок еще действует?”

Спикер сослался на постановление Совмина Беларуси №1849. Согласно нему, при смене владельца авто техосмотр необходимо проходить заново.

Михаловский также рассказал об услуге комфортного ТО: “Это когда к нам записывается клиент, мы выезжаем по оговоренному адресу, берем у него машину (оформляем акт), проходим на ней ТО и возвращаем владельцу опять-таки в оговоренное время и указанном заранее месте”.

В Минске такая услуга стоит порядка 250 белорусских рублей, но цена варьируется в зависимости от региона. Пока комфортным ТО, по словам Михаловского, в столице воспользовались два человека.

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