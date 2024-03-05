В "Белтехосмотре" рассказали, кто из белорусов может получить ТО на три года

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Опубликовано: 05.03.2024 16:11 , Обновлено: 05.03.2024

В Белтехосмотре рассказали 5 марта, что к участию в дорожном движении сразу на три года допустят транспортные средства определенного года выпуска. Какие еще новшества, связанные с допуском авто?

Машинам 2022, 2023 и 2024 года выпуска выдадут самый долгий допуск. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления организации государственного технического осмотра УП «Белтехосмотр» Михаил Михаловский. Все потому, что с 2024 года срок действия допуска к участию в дорожном движении для автомобилей не старше трех лет увеличили на год.

Есть еще одно новшество. В конце марта вступят в силу положения президентского указа №55, который вносит изменения в ряд административных процедур, касающихся водителей и владельцев транспортных средств. Документ облегчил процедуру техосмотра. Теперь при его прохождении владелец авто может не предъявлять водительское удостоверение и страховку.

А если с момента выпуска машины прошло больше трех лет, но не более десяти, такое авто после прохождения ТО допустят на два года. Для “десятилеток” изменений нет: они должны проходить техосмотр каждый год.

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