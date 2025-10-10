«Белшина» начала тестировать новую зимнюю резину, пообещав экономию топлива

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Опубликовано: 10.10.2025 16:16 , Обновлено: 10.10.2025

Белорусский производитель автомобильных шин "Белшина" объявил о начале тестирования новой зимней резины на белорусских дорогах. По завершении испытаний новые шины, разработанные специально к зимнему сезону, планируют запустить в официальную продажу, а их покупателям пообещали экономию топлива. Узнали, чем ещё отличается новинка от других зимних шин.

Свою новинку - Artmotion Snow Premium - белорусский производитель позиционирует ни много ни мало как “новым стандартом в бюджетном сегменте” шин. Тестовая партия новой модели была выпущена ограниченным количеством и уже была отправлена на испытания в реальных условиях, на дороги общего пользования.

Массовый запуск в производство новинку пообещали отправить после “тщательной доводки”, но уже сейчас в пресс-службе компании поделились ключевыми особенностями новой зимней резины от “Белшины”:

направленный рисунок протектора с наклонными канавками, которые спроектированы так, чтобы отводить воду и снежную кашу и минимизировать риск аквапланирования;

усиленный каркас с жёсткими боковинами - они призваны защитить шины от повреждений при контакте с бордюрами, а также исключить деформацию, сохраняя их курсовую устойчивость;

глубокие зигзагообразные ламели: насечки на протекторе, которые должны давать шинам дополнительное сцепление при движении по укатанному снегу или льду, а самоочищающаяся структура рисунка - сохранять эффективность в слякоть;

широкая и стабильная площадь контакта с дорогой, по словам производителя, способствует снижению сопротивления качению и повышает энергоэффективность шин - именно это потенциально должно привести к снижению расхода топлива.













В настоящее время заключительный этап обкатки проходят 5 наиболее востребованных типоразмеров шин:

Помимо потенциальной экономии топлива производитель пообещал будущим покупателям новой модели зимней резины повышенную безопасность за счёт модернизированного дизайна протектора и большую долговечность за счёт усиленной конструкции шин. О старте продаж “Белшина” планирует объявить на официальном сайте и даже пообещала первым покупателям “эксклюзивное предложение”

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году в Беларуси поменяли требования к маркировке зимних автомобильных шин. Классическую “всесезонку” (шины, помеченные знаком All seasons), убрали из списка зимних шин. В соответствии с внесёнными поправками в ПДД, зимними шинами в новом сезоне будут считаться лишь те, на которых есть следующая маркировка:

в виде знака горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри неё,

маркировка «M+S», «M&S», «M S».

При этом в этот пункт ПДД внесена важная поправка - на шинах с такой маркировкой должны отсутствовать индикаторы износа. Минимальную остаточную высоту рисунка протектора оставили без изменений - не менее 4 мм.

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