В ГТК рассказали, кому из белорусов всё-таки можно ехать на легковушках в Литву

Опубликовано: 18.07.2024 13:59 , Обновлено: 18.07.2024

В Государственном таможенном комитете напомнили, что с 18 июля начал действовать запрет на въезд в Литву автомобилей с белорусскими номерами. Вместе с этим в ведомстве рассказали о случаях, на кого санкции Евросоюза не распространяются и кто по-прежнему имеет право на въезд в Литовскую Республику.

Так, до 16 августа литовцы разрешили въезд на свою территорию для легковых автомобилей на белорусской регистрации при условии, что ими управляет собственник, у которого есть действующая литовская виза или вид на жительство. В то же время исключение не предусматривает въезд авто, принадлежащих юридическим лицам или используемых для продажи.

С 16 августа все легковые автомобили на белорусской регистрации, независимо от гражданства их владельца или водителя, въехать в Литву не смогут. По информации Государственного таможенного комитета Беларуси, с момента вступления запрета в силу литовская сторона уже не пустила в страну 20 машин. Причиной послужило отсутствие собственников транспортных средств.

Что касается белорусских автомобилей, которые сейчас находятся в Литве, до 18 января 2025 года они обязаны покинуть эту территорию. Литовские власти уточнили, что до этого времени машины могут ездить по территории Литвы, а также ввозиться и регистрироваться в стране.

Ранее Telegraf.news писал, что Служба государственных доходов Латвии c 16 июля также запретила въезд в страну автомобилям, зарегистрированным в Беларуси. Причиной столь радикального решения стал запрет, включённый в очередной пакет санкций ЕС против Беларуси, о котором стало известно ещё в конце июня. Чуть позже, 17 июня, аналогичные меры ввела и Эстония.

Эстония вслед за Литвой и Латвией запретила въезд в страну белорусским автомобилям