Опубликовано: 10.02.2026 14:22 , Обновлено: 10.02.2026

Белорусы придумали схему, как раньше срока вернуть водительские права после лишения. Схема оказалась рабочей, но, увы, противозаконной. Подробности рассказали в Генпрокуратуре.

Досрочно вернуть себе права по изощрённой схеме попытался житель Осиповичского района. Прав он лишился в июле 2025 года по требованию районного отдела принудительного исполнения. Мужчина должен был выплатить штраф по уголовному делу о коррупционном преступлении - 350 базовых величин, то есть 14,7 тыс. рублей. До выплаты фигуранта уголовного дела решили также ограничить права управления транспортными средствами.

По закону (ст.60 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве») человека могут лишить водительских прав в качестве “меры по обеспечению исполнения исполнительного документа” - то есть на время, пока он не погасит задолженность перед государством. Но в этом положении есть исключение: ограничить человека в водительских правах нельзя инвалида, а также тех, для кого авто - это, по сути, единственное средство получения дохода.

Этим правовым нюансом и решил воспользоваться мужчина. Вместо того, чтобы найти способ поскорее выплатить штраф, он устроился на работу водителем и, предоставив в отдел принудительного исполнения (ОПИ) справку о трудоустройстве, добился отмены постановления судебного исполнителя и вернул себе права.

Однако трудоустройство оказалось фиктивным, как выяснила прокуратура Осиповичского района. По их информации, на новом месте работы мужчина официально проработал всего месяц, после чего ушёл в социальный отпуск без сохранения заработной платы, а после и вовсе уволился по собственному желанию.

Более того, в ходе разбирательства выяснилось, что на момент возврата водительских прав у должника был и другой источник дохода - он официально работал по договору подряда, то есть даже в этом моменте просматривалось нарушение оснований для возврата ему прав.

В результате по требованию прокурора Осиповичского района мужчину снова временно ограничили в водительских правах, так что назвать подобную схему “рабочей” однозначно нельзя.

Кстати, недавно Совет министров Беларуси предложил возвращать водительские права досрочно некоторым автомобилистам, лишённым прав за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Два случая, когда административное взыскание в виде лишения права могут приостановить, предложили прописать в Процессуально‑исполнительном кодексе об административных правонарушениях (ПИКоАП).

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Комментируя эту новацию, министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков назвал её “хорошей лазейкой длянеблагонадёжных людей и руководителей хозяйств, которые могут на этом подзаработать”. Но заверил, что законодатели это уже предусмотрели.

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