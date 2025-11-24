Смогут ли досрочно вернуть водительские права белорусы-нетрактористы? Кубраков описал новую процедуру

Опубликовано: 24.11.2025 20:51 , Обновлено: 24.11.2025

На первом чтении в парламенте законопроекта«Об изменении Процессуально-исполнительного кодекса» министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков ответил на вопрос, смогут ли белорусы, лишённые прав за управление в нетрезвом состоянии, претендовать на поблажку, предусмотренную в документе, и вернуть удостоверения раньше срока.

В парламенте такие поправки называют «альтернативными вариантами привлечения к административной ответственности трактористов-машинистов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения».

Депутат Олег Гайдукевич поинтересовался у Ивана Кубракова, не смогут ли воспользоваться этой возможностью люди, не связанные с сельским хозяйством и вождением тракторов.

«Я про что говорю? Коррупционная схема такая. Ты понимаешь, что по-другому себе не вернёшь эти права. Устраиваешься числиться в агропромышленный комплекс. Ну, числишься, то есть понятно, что там не работаешь», — предложил возможный вариант депутат.

В ответ глава МВД заявил, что в ведомстве тоже думали о подобных способах вернуть права. «Мы вот этот вопрос предусмотрели,потому что это хорошая лазейка для каких-то неблагонадёжных людей и руководителей хозяйств, которые могут на этом подзаработать», — ответил Кубраков.

По его словам, МВД подготовило постановление, в котором будет прописан «чёткий механизм». «Если,к примеру, решение о лишении права управления принимал начальник районного отдела внутренних дел, то решение о приостановлении либо о возврате права управления будет принимать только начальник ГАИ области, либо начальник УВД», — заявил глава МВД.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров Беларуси предложил досрочно возвращать водительские права некоторым автомобилистам, лишённым прав за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

Речь идёт о случаях, когда права будут возвращать досрочно тем белорусам, кто работает на тракторе или самоходной машине в сельском хозяйстве. Условия таковы: у нарушителя не должно быть в прошлом судимости за управление без прав или в состоянии опьянения, а также не должно быть неоплаченных штрафов за нарушение ПДД и некоторые другие правонарушения.

Совмин Беларуси предложил досрочно возвращать права некоторым проштрафившимся водителям