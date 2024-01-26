Белорусы придумали «хитрость», как застолбить себе место во дворе для парковки. Причем тут звонки в ГАИ?

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Опубликовано: 26.01.2024 17:17 , Обновлено: 26.01.2024

Владелец автомобиля BMW в Гродно нашел изящный способ, как иметь постоянное место для парковки во дворе. Для этого ему потребовался еще один автомобиль. Впрочем, способ, как оказалось не новый, его используют и другие. Но чтобы прибегать к помощи ГАИ – это, пожалуй, ноу-хау.

Сосед по дому этого хитреца, тоже водитель с машиной, рассказал «АвтоГродно», как он раскусил методику парковки.

По его словам, в одном из дворов неподвижно на одном и том же месте уже несколько месяцев стоит FIAT. А вдоль дороги и боком к нему постоянно паркуется водитель на BMW. Однажды мужчина поставил свой Volkswagen на место BMW. А ближе к ночи раздался звонок из ГАИ: «Уберите автомобиль».

«FIAT стоит всю зиму. Перед ним – бугор снега, по которому он ни разу не проехал, а под днищем снега нет, растет трава. То есть, вообще не выезжает. Владелец BMW его постоянно подпирает, и никакого конфликта нет. Логично, что владелец один у обеих машин. Зимой у нас, как и много где еще, парковочных мест не хватает. 18 января в 8 вечера я припарковался на своем «Гольфе» перед этим «Фиатом». В 23:30 мне звонят из ГАИ и говорят, чтобы я срочно убрал свою машину, потому что этот «Фиат» выехать не может. А ему надо срочно. Мне деваться некуда, я иду и в 12 ночи, мороз минус 12, убираю свой «Гольф», отгоняю на стоянку подальше от дома», – рассказал мужчина.

А когда убедился, что FIAT никуда не уехал, а BMW продолжило перед ним парковаться, понял, что к чему.

«То есть, водитель BMW через ГАИ освобождает себе место возле подъезда. Очень удобная ситуация», – сделал вывод мужчина.

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«АвтоГродно» отметил, что водитель BMW не первым придумал подобный способ: парковка одного своего авто напротив другого встречали и в других дворах Гродно. «Но чтобы владелец звонил в ГАИ и расчищал себе место, мы не припомним», – констатировали на портале. И обратились за комментарием Госавтоинспекцию. Вот что там сказали:

«Если FIAT стоит полгода и не эксплуатируется (колеса спущены, коррозия, нет части элементов машины), то жильцы могут обратиться в свой УЖРЭП, и сотрудники ЖЭСа совместно с Госавтоинспекцией машину эвакуируют. Если BMW стоит на проезде, можно обратиться в дежурную часть ГАИ, указать, что автомобиль мешает проезду, тогда в ситуации будет разбираться экипаж ГАИ – и уже не важно, кому принадлежит FIAT. Также можно обратиться на сайт обращение.бел – объяснить ситуацию и прикрепить фотографии».

Ранее Телеграф писал, что в одном из дворов Гродно разгорелся конфликт за парковочное место. Автовладелец, живущий в ближайшем доме, решил, что в определенных местах во дворе может парковаться только он. А кто нарушает его правило – вскоре может пожалеть. Как сложилось противостояние?

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