Белорусские учёные придумали, как уменьшить трещины на дорогах и сэкономить на ямочном ремонте

Опубликовано: 06.03.2026 16:07 , Обновлено: 06.03.2026

Сотрудники государственного предприятия "БелдорНИИ" нашли способ, как сократить расходы на ямочный и капитальный ремонт бетонных дорог. Они разработали особую органоминеральную добавку, которая, по их словам, улучшает все физико-механические свойства бетона.

В пресс-службе “БелдорНИИ”, которое в нашей стране занимается научно-исследовательской деятельностью в области строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов, 6 марта отчитались о результатах испытаний новой органоминеральной добавки, разработанной специалистами управления минеральных материалов и бетонов.

Благодаря новой добавке им удалось добиться отличных эксплуатационных характеристик бетона. Согласно заявлению специалистов, прочность испытанного ими образца-кубика составила 75 МПа, плотность - 2552 кг/м³), при этом расход цемента удалось сократить до умеренных значений (370 кг).

[inf]Для сравнения, заявленная плотность (2552 кг/м³) выше среднего стандарта для тяжелого бетона, применяемого для строительства объектов, призванных выдерживать большие нагрузки. Обычно этот показатель составляет 2300–2400 кг/м³. Повышение этого показателя автоматически повышает и его водонепроницаемость и морозостойкость.

Прочность 75 МПа, в свою очередь, соответствует марке М1000. Такой показатель обычно требуется для возведения объектов с колоссальными нагрузками: мостовых конструкций, гидротехнических сооружений, колонн небоскребов или специальных защитных бункеров. Обычно добиться показателя прочности в 75 МПа можно лишь при большом расходе цемента - порядка 450–500 кг цемента.[/inf]

В БелдорНИИ объяснили, как благодаря разработанной ими добавки удалось комплексно модифицировать структуру бетона и улучшить все ключевые показатели:

водопоглощение,

морозостойкость,

прочность,

плотность,

водонепроницаемость,

коррозионную устойчивость.

“Добавка инициировала активный синтез дополнительного количества гидросиликатов кальция, изменила вязкопластические свойства бетонной смеси, что дало возможность предотвратить расслоение смеси, вследствие этого оптимизировалась реология для создания жесткого скелета из инертных материалов”, - объяснили учёные полученные высокие показатели материала.

Учёные полагают, что новую добавку можно будет успешно применять для улучшения качеств и дорожного бетона, что в перспективе увеличит срок службы дорожного покрытия, увеличив его устойчивость к образованию трещин при высоких нагрузках. Как следствие, это должно сократить расходы на текущий и капитальный ремонт дорог.

Напомним, на этот год в планах столичных дорожников - загерметизировать швы и трещины на проезжей части на общей протяженности порядка 1,3 тыс. км - это почти в 4 раза большее, чем три года назад.

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