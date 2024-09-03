Белорусские перевозчики предложили вносить пассажиров маршруток в "чёрные списки" за "одну грубую выходку"

Опубликовано: 03.09.2024 10:11 , Обновлено: 03.09.2024

Межрегиональная ассоциация перевозчиков (МАП), которая объединяет официальных участников рынка транспортных услуг в сфере пассажирских автомобильных перевозок в Беларуси, предложила ввести практику "чёрных списков" пассажиров, по примеру тех, которые с недавнего времени разрешили вести белорусским авиакомпаниям. Узнали, кого и за какие "грубые выходки" предложили включать в такие списки.

В МАП рассказали, что водители автобусов и маршруток, работающие на городских, пригородных, междугородных и международных маршрутах, нередко сталкиваются с ситуациями, когда один пассажир своим поведением фактически срывает рейс или своим неадекватным поведением (распитием спиртного, приставаниями к водителю и другим пассажирам и так далее). Именно таких пассажиров перевозчики предложили включать в “чёрные списки”.

Ещё одна категория пассажиров, для которых предложили, в частности, закрывать доступ к сервисам бронирования билетов на маршрутки - те, кто периодически бронирует места и не является на рейс, не отменяя при этом бронь. Из-за этого водители недополучают выручку, а в дни повышенного спроса - не могут взять на фактические пустые места других желающих пассажиров.

Впрочем, пока такие “чёрные списки” вне закона: в действующей редакции Гражданского кодекса Беларуси чётко прописано, что никакая коммерческая организация не имеет права “оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора”.

“Проще говоря, если есть билеты есть в продаже, то отказать в их приобретении человеку, пусть он и серийный дебошир, пока еще нельзя”, - пояснили в МАП.

Однако, там выразили надежду на том, что в будущем ситуация может измениться, как это недавно произошло в сфере авиаперевозок. Напомним, в обновленном Воздушном кодексе Беларуси, вступившем в силу в начале этого года, закреплено положение, согласно которому авиаперевозчикам разрешили составлять реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.

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“Если пассажир дебоширил на борту, например, пил, распускал руки, не слушался указаний экипажа и был за это привлечен к ответственности, то авиакомпания вправе отказать ему в приобретении билета в будущем. И в “чёрном списке” он будет находиться до тех пор, пока данные о нём не исключат из единого государственного банка данных о правонарушениях. МАП считает, что стоит рассмотреть внедрение схожих подходов и в наземных перевозках пассажиров”, - заявили в ассоциации перевозчиков.

В МАП убеждены, что введение “чёрных списков” пассажиров маршруток, автобусов и прочего наземного транспорта позволит “повысить уровень комфорта”, а также “улучшить безопасность” на транспорте.

“А ещё это, наверняка, сократит количество конфликтных ситуаций, ведь пассажир будет понимать, к каким последствиям может привести одна грубая выходка”, - резюмировали в МАП.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно положениям обновлённого Воздушного кодекса Республики Беларусь, авиакомпании в случае совершения пассажиром правонарушений на борту воздушного судна имеют право в одностороннем порядке отказать ему в перевозке, вернув деньги за билеты, и включить его в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.

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