ГАИ Минска объявила недельный негласный контроль и вышла в ночные рейды. Кого ловят с 13 по 19 ноября?

Опубликовано: 12.11.2023 08:54 , Обновлено: 12.11.2023

Столичная Госавтоинспекция предупредила водителей о новых рейдах, которые проводят в эти выходные, и профилактических мероприятиях, которые запланированы на всю грядущую неделю, с 13 по 19 ноября. Инспекторы пообещали вести негласный и смешанный контроль из водителями и пешеходами, причем не только днём, но и ночью.

Так, в эти выходные, судя по отчётам, которые минская ГАИ уже опубликовала в своих соцсетях, инспекторы активно взялись за пешеходов - в субботу, 11 ноября, с наступлением темноты сотрудники ГАИ у пешеходных переходов “активно работали с населением”, раздавали светоотражающие элементы и проводили обучающие мероприятия.

[info_b]В Госавтоинспекции напомнили, что наличие фликера снижает риск наезда на пешехода в темное время суток в 6 раз , а самого пешехода или велосипедиста с фликером водитель может заметить в свете фар своего авто с расстояния до 400 м .[/info_b]

В ходе рейдов по столичным улицам сотрудники ГАИ не обошли вниманием и водителей. С ними также проводили “профилактическую работу” - раздавали памятки и разъясняли правила проезда пешеходных переходов, акцентируя их внимание на управлении авто в темное время суток, особенно на наиболее аварийно-опасных участках дорог, вблизи пешеходных переходов и жилой застройки. Инспекторы также напоминали водителям о правилах перевозки детей-пассажиров и соблюдении скоростного режима, а также необходимости использовать жилеты со специальными светоотражающими элементами при выходе на проезжую часть.

Судя по утренним сводкам УГАИ ГУВД Мингорисполкома, подобная профилактика лишней не будет - как минимум два наезда на пешеходов зарегистрировали инспекторы вечером 11 ноября. В первом случае на улице О.Кошевого на нерегулируемом пешеходном переходе 33-летнюю девушку сбил водитель службы доставки на легковом Renault. Во втором случае на улице Малинина под колесами легкового Ford оказалась 60-летняя женщина. Он переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но водитель, поворачивая налево с проспекта Рокоссовского, не пропустил её.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В обоих случаях пострадавших пешеходов медики забрали в больницу на обследование, а правоохранители начали проверку.

За кем будет следить ГАИ в Минске с 13 по 19 ноября?

Уже с понедельника, 13 ноября, и до конца недели, по 19 ноября, инспекторы переключат своё внимание на других участников дорожного движения: стартуют профилактические мероприятия под условным названием “Автобус”. Впрочем, направлено оно будет не только на водителей пассажирских автобусов, как следует из названия, но и других маршрутных транспортных средств.

Целью рейдов, которые инспекторы пообещали проводить с применением методов негласного и смешанного контроля, видеорегистраторов, других средств фото- и видеофиксации, станет предупреждение нарушений ПДД со стороны водителей пассажирских транспортных средств.

По информации столичной ГАИ, основными правонарушениями, которыми “грешат” водители этой категории, являются следующие:

превышение разрешенной скорости,

нарушение правил маневрирования,

проезд на запрещающий сигнал светофора,

перевозка пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

Ранее Телеграф рассказывал, что в начале месяца Брестская Транспортная инспекция изъяла пассажирский автобус DAF у перевозчика, зарегистрированного в городе Скиделе, который, как подозревают правоохранители, нелегально и регулярно перевозил пассажиров по маршруту Гродно — Брест под видом нерегулярных рейсов. Необычности этому случаю добавило то, что конфискацию автобуса транспортники совместно с сотрудниками ГАИ провели, сняв автобус прямо с рейса.

В Бресте забрали автобус прямо во время рейса. Что стало с пассажирами?