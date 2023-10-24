«Белоруснефть» предложил белорусам заправляться газом на АЗС дистанционно. Это как?

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Опубликовано: 24.10.2023 15:32 , Обновлено: 24.10.2023

Компания «Белоруснефть» предложила владельцам автомобилей, работающих на пропан-бутановой смеси, воспользоваться новой услугой дистанционной заправки. В таком формате заправиться уже можно на 12 крупнейших заправках белорусских регионов, а к концу года сервис пообещали расширить на 50 фирменных заправочных станций компании, в 2025 году - на 230 станций. Разобрались, что из себя представляет новая услуга.

В официальном телеграм-канале “Белоруснефти” отметили, что новая услуга позволит их клиентам “существенно сэкономить время”, поскольку даёт возможность “заправлять авто без прямого участия оператора станции”. Благодаря этому такие автомобильные газозаправочные станции, где пропан-бутан автомобильный можно приобрести дистанционного, могут работать круглосуточно.

Как пояснил начальник управления нефтепродуктообеспечения центрального аппарата “Белоруснефти” Сергей Воробей в интервью порталу NEFT.by, процесс дистанционной заправки на такой станции всё же нельзя назвать полностью “самостоятельным”, поскольку сам процесс проходит “под дистанционным контролем персонала автозаправочной станции, прошедшим специальное обучение и допущенным к выполнению газоопасных работ и обслуживанию потенциально опасных промышленных объектов”. За процессом заправке оператор может наблюдать со своего рабочего места на мониторе, а если у клиента возникнут какие-то сложности, он готов прийти на помощь, заверили в компании.

Если вы впервые решили заправить своё авто дистанционно, в компании рекомендовали сначала всё же обратиться к персоналу станции. Специалисты должны объяснить простейшие правила безопасности и научить подключать заправочный пистолет без помощи оператора.

Впрочем, на каждом газовом модуле для дистанционной заправки разместили специальный информационный стенд. На нём расписали подробную пошаговую инструкцию, следуя которой водитель сможет заправить авто самостоятельно.