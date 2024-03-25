"Белоруснефть" запустила производство жареного кофе прямо на заправке
Белорусский конценр-монополист по производству автомобильного топлива "Белнефтехим" открыл собственный цех по жарке кофе. В компании заявили, что это станет "новым направлением" ее деятельности.
В пресс-службе “Белнефтехима” сообщили, что новый цех запустили на модернизированной АЗС № 80 РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт».
Для старта нового производства специалистов концерна отправили на обучение по стандарту SCA (от англ. Specialty Coffee Association — Ассоциация Спешелти Кофе).
Ранее Telegraf.news писал, что на Гродненском филиале «Белоруснефти» решили взяться за кофейный бизнес. Директор РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Вадим Худык рассказал, как поэтапно решили организовать процесс и зачем вообще это нужно.
“Глобально проект ставит перед собой задачу охватить всю страну, чтобы собственный напиток был на любой АЗС», – рассказал в январе Худык.