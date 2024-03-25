"Белоруснефть" запустила производство жареного кофе прямо на заправке

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Опубликовано: 25.03.2024 17:22 , Обновлено: 25.03.2024

Белорусский конценр-монополист по производству автомобильного топлива "Белнефтехим" открыл собственный цех по жарке кофе. В компании заявили, что это станет "новым направлением" ее деятельности.

В пресс-службе “Белнефтехима” сообщили, что новый цех запустили на модернизированной АЗС № 80 РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт».

Для старта нового производства специалистов концерна отправили на обучение по стандарту SCA (от англ. Specialty Coffee Association — Ассоциация Спешелти Кофе).

Ранее Telegraf.news писал, что на Гродненском филиале «Белоруснефти» решили взяться за кофейный бизнес. Директор РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Вадим Худык рассказал, как поэтапно решили организовать процесс и зачем вообще это нужно.

“Глобально проект ставит перед собой задачу охватить всю страну, чтобы собственный напиток был на любой АЗС», – рассказал в январе Худык.

«Белоруснефть» решила выпускать кофе. Это как?