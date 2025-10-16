Белорусские НПЗ начали поставки зимнего дизеля. Когда появится на всех АЗС?

Опубликовано: 16.10.2025 14:13 , Обновлено: 16.10.2025

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы, входящие в госконцерн Белнефтехим, с 15 октября перешли на производство зимнего дизельного топлива. Узнали, когда этот вид топлива, адаптированный для работы в условиях низких температур, должен появиться на заправках по всей стране.

Как сообщили 16 октября в пресс-службе Белнефтехима, со вчерашнего дня на Новополоцком “Нафтане” и на Мозырском НПЗ перешли на производство дизельного топлива марки ДТ-З-К5 класс 0 (этот экологический класс соответствует классу Евро-5, с предельной температурой фильтруемости -20°C). Именно его теперь будут отгружать на белорусские заправки.

По заявкам потребителей белорусские НПЗ также готовы выпускать и дизель ДТ-З-К5 класса 2, которое можно использовать при более суровых морозах - до -32°C.

В Белнефтехиме уточнили, что к 1 ноября зимнее дизельное топливо должно поступить на все АЗС “Белоруснефти”, как того требует действующие нормативы.

В концерне также дали белорусским автомобилистам практические рекомендации, как подготовить дизельное авто к грядущей зиме:

заблаговременно заменить топливный фильтр,

запастись рекомендованными автопроизводителем смазочными маслами и охлаждающими жидкостями,

проверить свечей накала,

проверить работоспособность аккумулятора,

заблаговременно сменить шины на зимние.

Ранее Telegraf.news рассказал, что по закону в Беларуси “переобуть” машину на зиму водители обязаны до 1 декабря. Но такое закреплённое в законе требование об использовании зимних шин с этой даты даже в ГАИ признают не всегда верным. Это просто крайний срок. Сами производители шин просят не ждать календарной зимы — это большая ошибка. Даже в ноябре уже может быть поздно.

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