🎥 Видео

Опубликовано: 16.07.2025 11:46 , Обновлено: 16.07.2025

Компания «Белоруснефть» в своём официальном TikTok-аккаунте опубликовала видеоролик, в котором напомнила водителям о «правилах хорошего тона» на автозаправочных станциях. Публикация вызвала активное обсуждение в комментариях.

В видео водителям посоветовали после заправки переставлять автомобиль на парковочное место, а не оставлять его у колонки, если они планируют посетить кафе. Среди других рекомендаций — пропускать автомобили, которые выезжают с парковки задним ходом и не блокировать вход в здание АЗС.

В ответ комментаторы предположили, что главной причиной задержек на АЗС могут быть очереди на кассах, где одновременно обслуживают и оплачивающих топливо, и заказывающих еду.

Основным предложением от них стало разделение касс. Одна для оплаты топлива, вторая — для кафе.

«АЗС — это заправка, а не ресторан и кофейня. Если осуществляете торговлю, ставьте туда отдельную кассу и отдельного кассира», — написал один из пользователей.

Другой пожаловался, что заправиться порой «невозможно», когда «куча людей с туристического автобуса идут есть».

Также среди предложений прозвучали идеи делать по громкой связи объявления с просьбой убрать машину от колонки и даже ввести административную ответственность в виде штрафа за невыполнение этого правила.

«Что все накинулись-то?» — На видео попало, как работники белорусской АЗС не дали водителю уехать после заправки. Что случилось?