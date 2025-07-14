"Не требует чаевых" - В Минске в кафе "Белоруснефти" начал работать робот-официант. Как попасть?

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Опубликовано: 14.07.2025 20:28 , Обновлено: 14.07.2025

РУП "Белоруснефть" сообщило, что в Минске в кафе на одной из заправок запустили робота-официанта. В компании утверждают, что у "обаятельного" робота с "большими глазами" получилось влиться в коллектив живых людей.

Посмотреть на машину-официанта, похожую на тележку с экраном, можно ы кафе на Лещинского, 4а.

“Знакомьтесь, ваш новый официант не просит чаевых, не путает заказы и всегда в отличном настроении. Роботизированный помощник уже спешит с вашим латте и свежей выпечкой”, - рассказали в компании.

Что умеет делать робот, в компании умолчали. Но показали видео, где тот везёт куда-то заказ.

“Кафе полного цикла на 29 посадочных мест и еще 12 на летней террасе стало частью единой сети под брендом «Белоруснефть». И это не просто точка быстрого питания, а полноценное заведение с разнообразным меню, включающим горячие блюда, закуски, десерты и напитки”, - похвалились в “Белоруснефти”. Причем заведение работает с 11:00 до 23:00.

Ранее Telegraf.news писал, что в апреле на столичном железнодорожном вокзале заработал роботизированный аптечный комплекс. Новый автомат установили на цокольном этаже. Он был призван, по словам инициаторов, упростить покупку лекарств в месте с «большим круглосуточным потоком людей». Однако в июле читатели сообщили редакции, что робоаптека уже не функционирует. Временно или нет - непонятно.

В Минске заработала аптека-робот с фейсконтролем. Кому не продадут лекарства?