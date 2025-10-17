«Белоруснефть» объявила об изменениях для водителей на заправках

Опубликовано: 17.10.2025 13:16 , Обновлено: 17.10.2025

Государственная компания «Белоруснефть» объявила, что в связи с поручением Президента и решением МВД о наведении «железного порядка» на АЗС предпримет и собственные меры.

В компании предупредили, что будет «усиливать» коллективы дополнительными сотрудниками, но только в периоды «особенной интенсификации трафика». В «Белоруснефти» не пояснили, какое количество заправляющихся машин будут считать особенно интенсивным потоком.

Также крупнейшая сеть заправок в Беларуси пообещала «заботиться о поддержании водительской культуры и дисциплины». Судя по сообщению, это будет выражаться в предупреждении по громкоговорителю владельцев авто, которые занимают место у колонки «неоправданно долго». В компании снова не уточнили, какие временные лимиты будут считаться оправданными.

«Белоруснефть» также пообещала увеличить количество терминалов самообслуживания, которых на данный момент всего 140 на примерно 575 заправок по всей стране.

Компания посоветовала владельцам авто устанавливать её приложение, которое позволяет оплачивать топливо без похода к кассе и покупки кофе, который кассиры АЗС настойчиво и заученно предлагают всем клиентам.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Иван Кубраков сделал предупреждение тем водителям, которые «не поймут» новые требования на АЗС, соблюдение которых уже начала «мониторить» белорусская милиция по поручению Президента страны. По словам главы МВД, у милиции «достаточно профилактических рычагов» для «непонятливых» белорусов.

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Тем временем «Белоруснефть» ещё до указания Президента опубликовала правила поведения на своих заправках. В них она рекомендовала покупать кофе только после заправки машины и постановки её на парковочные места.

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