"Белоруснефть" объявила 50-процентные скидки на кофе и хот-доги на своих заправках

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Опубликовано: 25.10.2025 13:26 , Обновлено: 25.10.2025

Государственная компания "Белоруснефть", владеющая самой крупной сетью автозаправок в Беларуси, объявила акцию со снижением цен на кофе, хот-доги и другую продукцию.

Правда, воспользоваться скидкой можно будет только 26 октября . Акцию в ” Белоруснефти ” приурочили ко Дню автомобилиста. Она будет действовать только на определённых АЗС для владельцев карты лояльности «Заправка».

«Вы получите 50% скидку на один горячий напиток (кофе или чай) и/или одно из вкусных блюд нашего меню: сэндвич, блин, шаурму или твистер собственного производства», — говорится в сообщении компании.

В комментариях в TikTok зрители уже спросили, будет ли присутствовать на акции Госавтоинспекция.

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В ” Белоруснефти ” опубликовали список заправок, где можно будет купить еду и кофе со скидкой 50%:

Брест и Брестская область АЗС №23 – Барановичи, ул. Марфицкого и Журавлевича, 1

АЗС №60 – Кобрин, ул. Дружбы, 86

АЗС №72 – Пинский р-н, Оснежицкий с/с, 10

АЗС №85 – Брест, ул. Суворова, 200 Витебск и Витебская область

АЗС №8 – Витебск, Старобабиновичский тракт, 1

АЗС №23 – Браславский район, Межанский с/с, а/д Р-27

АЗС №51 – Орша, ул. Пограничная, 2Г

АЗС №54 – Полоцк, ул. Е. Полоцкой, 47 Гомель и Гомельская область

АЗС №20 – Гомель, ул. Хатаевича, 40

АЗС №21 – Гомель, ул. Докутович, 57А

АЗС №23 – Речица, Светлогорское шоссе, 1Д

АЗС №43 – Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 56 Гродно и Гродненская область

АЗС №11 – Новогрудок, ул. Минская, 87

АЗС №14 – Гродненский р-н, Путришковский с/с, 8

АЗС №21 – Волковыск, ул. Жолудева, 80

АЗС №32 – Слоним, ул. Багратиона, 2А

АЗС №40 – Гродненская обл., Островецкий р-н, Р-48

АЗС №71 – Гродно, ул. Соломовой, 161 Минск и Минская область

АЗС №5 – а/м М-4 Минск-Могилев, 62 км

АЗС №9 – Минск, ул. Горецкого, 10

АЗС №13 – Минск, ул. Уборевича, 105

АЗС №18 – Минский р-н, Папернянский с/с, Р-58

АЗС №21 – Столбцы, ул. Магистральная, 1

АЗС №27 – Минск, ул. Владислава Сырокомли, 9

АЗС №33 – Воложин, ул. Пушкина, 50

АЗС №43 – Минск, ул. Суражская, 8

АЗС №53 – Жодино, ул. Рокоссовского, 7А Могилев и Могилевская область

АЗС №61 – Славгородский р-н, Р-43, 101-й км

АЗС №65 – Бобруйск, ул. Шинная, 25

АЗС №71 – Могилев, ул. Алексея Пысина, 12

АЗС №99 – Могилев, ул. К. Маркса, 11

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Иван Кубраков сделал предупреждение водителям, которые “не поймут” новые требования на АЗС, соблюдение которых уже начала контролировать белорусская милиция по поручению президента страны. По словам главы МВД, у милиции “достаточно профилактических рычагов” для “непонятливых” белорусов.

Кубраков предупредил тех белорусов, «кто не поймет» новые правила за АЗС — «Достаточно рычагов»