Глава ГАИ рассказал про нарушителей, выявленных в рейдах по белорусским АЗС - «Поняли свою ошибку»

Опубликовано: 21.10.2025 07:58 , Обновлено: 22.10.2025

Начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков рассказал о результатах рейдов по автозаправочным станциям, которые в минувшие выходные организовали по всей Беларуси. Узнали, какие нарушения зафиксировали рейдовые группы.

Выступая в эфире гостелеканала СТВ, Ротченков отметил, что на этот раз профилактически сработало широкое освещение проблемы очередей на АЗС в СМИ и бурное обсуждение самих белорусов в соцсетях и на видеоплатформе TikTok. В результате, по словам Ротченкова, сотрудникам ГАИ даже не пришлось предпринимать какие-то “неординарные” меры привлечения к ответственности из-за очередей на заправках.

Глава ГАИ отметил, что многие операторы АЗС также вывели на смены дополнительных работников АЗС, что позволило разделить потоки посетителей и не допустить скоплений и очередей на станциях.

“Ну и автолюбители, может, те, которые действительно когда-то ошиблись, поняли свою ошибку и таких больше не допускали”, - заявил Ротченков.

При этом он признал, что единичные нарушения в ходе рейдов по АЗС инспекторы ГАИ всё же выявили, однако эти нарушения Ротченков назвал “сопутствующими”, а не специфическими. По его словам, речь об обычных нарушениях ПДД, а не о нарушениях правил пользования АЗС, то есть за создание очередей у колонок АЗС всё-таки никого не привлекли к ответственности.

“Это были, возможно, единичные нарушения, когда в обычной деятельности ГАИ пресекают правонарушения. Или кто-то, не имея права управления, приехал на АЗС. Были даже несколько случаев, нам подсказывали операторы о том, что в состоянии опьянения водители подъехали на АЗС. И ряд других нарушений, которые были просто сопутствующими”, - пояснил глава ГАИ.

Он подчеркнул, что какого-то “всплеска нарушений” или “неординарного поведения” со стороны пользователей АЗС рейдовые группы не зафиксировали.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Виктор Ротченков высказался за то, чтобы пересмотреть ответственность для одной категории водителей в Беларуси и ужесточить её.

Глава ГАИ предложил ужесточить ответственность одной категории водителей