Белорусам разрешили бесплатно заряжать «электрички» на время сбоя. И не только в сети Malanka

Опубликовано: 05.03.2026 10:52 , Обновлено: 05.03.2026

Масштабный технический сбой, накануне выведший из строя зарядные станции для электромобилей сети Malanka по всей Беларуси, в утру четверга, 5 марта, всё ещё не был устранён. В результате доступ к сервисам сети всё ещё ограничен, поэтому компания разрешила своим клиентам бесплатно заряжать свои электрички, и не только на своих станциях, но и на станциях партнёров.

Со вчерашнего дня компания разрешила владельцам электромобилей заряжаться на станциях сети Malanka бесплатно. Подзаряжать автомобили клиентов на безвозмездной основе пообещали “до полного восстановления работы сервиса”.

Для удобства пользователей в Malanka составили полный список станций, где на данный момент доступна бесплатная зарядка. Где-то для запуска зарядки достаточно просто подключить коннектор к электромобилю, чтобы зарядка пошла автоматически, где-то нужно дополнительно нажать на экране станции соответствующую клавишу, где-то придётся позвонить в техническую поддержку, чтобы они запустили зарядку удалённо.

[inf]Полный список станций Malanka с указанием временной схемы работы ищите по ссылке.[/inf]

Более того, на время затянувшихся техработ клиенты Malanka могут бесплатно заряжать свои электромобили на станциях партнёрского сервиса - forEVo (актуальный список партнёрских станций - по ссылке). В компании предупредили, что там в некоторых случаях также придётся связаться с техподдержкой Malanka для получения полной инструкции, как запустить сессию бесплатной зарядки.

Напомним, в “Белоруснефти” заявили, что вчерашний сбой в работе зарядных станций, который затронул всю страну, произошёл “по независящим от компании причинам”. Причиной сбоя назвали неисправность серверного оборудования провайдера.

По всей Беларуси из-за сбоя перестали работать зарядки для электромобилей Malanka

В пресс-службе сети Malanka, сославшись на своего партнёра, уточнили , что у СООО “Мобильные телесистемы” произошла “аварийная ситуация на оборудовании облачной платформы”. Такую же причину озвучили в пресс-службе сервиса продажи билетов на международные автобусы Infobus.by, в работе которого вчера также возникли проблемы.

В Беларуси лёг сервис заказа билетов на международные автобусы