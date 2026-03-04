В Беларуси лёг сервис заказа билетов на международные автобусы

Опубликовано: 04.03.2026 12:56 , Обновлено: 04.03.2026

Сервис продажи билетов на международные автобусы Infobus.by сообщил о проблемах в работе. Вину за произошедшее он возложил на сбои в работе облачной платформы Huawei, сославшись на МТС (Мобильные ТелеСистемы). Пока неясно, какое отношение к нему имеет мобильный оператор.

«Вынуждены сообщить, что по информации от компании МТС, в результате аварийной ситуации на оборудовании облачной платформы Huawei произошел временный сбой в работе сервиса INFOBUS.BY. Поиск и покупка билетов временно недоступны. В настоящий момент ведутся работы по устранению данной ситуации. Полное восстановление функциональности может занять некоторое время», — сообщили в компании.

Там уточнили, что купленные ранее билеты остаются в силе, но надо проверять свою почту и папку со спамом.

Напомним, что сегодня же легла и сеть электрозарядок «Маланка», которой владеет Госпредприятие «Белоруснефть».