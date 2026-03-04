По всей Беларуси из-за сбоя перестали работать зарядки для электромобилей Malanka

Опубликовано: 04.03.2026 10:55 , Обновлено: 04.03.2026

В среду, 4 марта, по всей Беларуси перестали работать зарядные станции для электромобилей сети Malanka, оператором которой является компания "Белоруснефть". В самой сети причиной неполадок назвали сбой со стороны провайдера - мобильного оператора МТС.

В пресс-службе компании “Белоруснефть” заявили, что утренний сбой в работе зарядных станций, который затронул всю страну, произошёл “по независящим от компании причинам”. Из-за них не работают как сами станции, так и специальное мобильное приложение для водителей электрокаров и административная панель диспетчеризации.

В компании заверили, что ситуация “под контролем”, однако как долго владельцам “электричек” ждать разрешения проблемы и сколько времени потребуется на устранение последствий сбоя, не уточнили.

Причиной самого сбоя назвали неисправность серверного оборудования провайдера.

В пресс-службе сети Malanka, сославшись на своего партнёра, уточнили, что у СООО “Мобильные телесистемы” произошла “аварийная ситуация на оборудовании облачной платформы”. По их словам, специалисты уже занимаются восстановлением платформы.

“Мы надеемся, что это займёт не слишком много времени. Мы держим руку на пульсе и ждём, когда внешний сервер заработает в штатном режиме. Как только всё починят — наши сервисы сразу же вернутся в строй”, - заявили в компании, также не дав даже приблизительных сроков.

Напомним, это уже не первый подобный сбой в работе сервиса, жизненно необходимого для владельцев электромобилей. С аналогичной проблемой белорусы уже сталкивались в декабре прошлого года. Тогда причиной отказа в работе зарядных станций назвали технические вопросы на стороне самой сети Malanka.

В Беларуси трудности с работой сети зарядок для электромобилей Malanka