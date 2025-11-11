Штраф до 220 долларов. В Польше ходят по квартирам и проверяют телевизоры и радиоприемники

Опубликовано: 11.11.2025 08:47 , Обновлено: 11.11.2025

Владельцы телевизоров и радиоприемников в Польше могут схлопотать штраф до 819 злотых (около 220 долларов) в ходе проверок, организованных Польской почтой. Узнали, что именно проверяют в домах и квартирах поляков и что считаться нарушением в соседней стране.

Дело в том, что в Польше каждый радиоприемник и телевизор подлежит обязательной регистрации (это можно сделать онлайн или в отделении почты). Как только человек приобрёл новую технику, ему даётся 14 дней на регистрацию. Несоблюдение этого требования может повлечь за собой штраф:

261 злотый за радиоприемник (около 70 долларов в эквиваленте),

819 злотых за телевизор (около 220 долларов).

Национальный совет по телерадиовещанию устанавливает сбор для владельцев теле- и радиооборудования, который енжемесячно начисляется отдельно от платы за просмотр ТВ-программ и прослушивание радиопередач, то есть платить нужно за сам факт владения такой техникой, а не за её использование. Штрафы для тех, кто не зарегистрирует свою технику, эквивалентны тридцатикратной ежемесячной абонентской плате, то есть за радиоприёмник поляки должны ежемесячно платить примерно по 2 доллара, за телевизор - около 7 долларов.

Польская почта регулярно проводит проверки, сверяясь с данными по зарегистрированным устройствам. Чаще всего проверки проводятся на предприятиях, но иногда заходят и в жилые дома рядовых поляков.

Для фермеров и предпринимателей в Польше действуют разные условия сбора - фермеры платят единый сбор за домохозяйство в целом, независимо от количества приёмников. Предприниматели же обязаны платить сбор за каждый радиоприёмник, используемый в их деятельности.

Впрочем, некоторые категории граждан освободили от уплаты этого сбора. К ним относятся инвалиды войны и военной службы и их семьи, а также ветераны, являющиеся инвалидами войны и военной службы.

Кстати, в конце октября этого года министр культуры Польши Марта Ченковска анонсировала поправку к закону о СМИ, которая предлагает отменить абонентскую плату за радио- и телевещание и ежегодно выделять на финансирование государственных СМИ порядка 2,5 млрд злотых (около 737 млн долларов). Министерство культуры заявило, что абонентская плата в нынешних условиях “совершенно неэффективна”.