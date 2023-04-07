Белорусам пообещали новый белорусский бренд легковушек уже в 2023 году

Опубликовано: 07.04.2023 11:51 , Обновлено: 07.04.2023

В Беларуси уже в 2023 году может появится новый отечественный бренд легковых автомобилей. Слухи об этом появились еще в начале весны.

Дело в том, что «БелДжи», по всей видимости, планирует выпускать авто под своей маркой, а не китайской Geely.

На это намекнул гендиректор предприятия Геннадий Свидерский в отчете Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) о продажах машин за март.

«Завод планирует во втором квартале увеличить поставки дилерам, вывести на рынок новую модель кроссовера, а также заниматься подготовкой производства автомобиля под собственным брендом», — написал он.

Как отметил Onliner, «последнюю фразу можно трактовать как выпуск автомобилей с шильдиком не Geely, а, скажем, «БелДжи».

То есть, уже во втором полугодии 2023 года в Беларуси может появится еще один бренд легковушек.

К слову, слухи об этом появились начале весны. Тогда журналисты спросили директора завода, планирует ли он выпускать авто под логотипов «БелДжи?». Он ответил: «Может. Речь об этом ведется».

Ранее Телеграф писал, что некоторым белорусам, которых хотят приобрести новый автомобиль китайской марки Geely, приходится становиться в лист ожидания и ждать поставки по 2-3 месяца. Дилеры объяснили, что это “нормальное явление для автобизнеса” и объяснили, с чем связаны такие задержки в поставках Geely — автомобиля, который по итогам марта стал самым популярным легковым авто среди белорусских покупателей.

На заводе рассказали, почему белорусам приходится ждать новые Geely по 3-4 месяца