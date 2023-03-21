Белорусам усложнили ввоз автомобилей из-за границы. Что известно?

Опубликовано: 21.03.2023 13:10 , Обновлено: 21.03.2023

Белорусы, что решили пригнать себе автомобиль из Европы, вместо покупки всевозможных китайцев или "Лад" на внутреннем рынке, столкнулись с 1 марта с проблемами при оформлении на белорусской таможне.

С начала весны там начали требовать доказательство стоимости автомобиля, если его возраст менее 3 лет. Получить оценку, которую примут на таможне можно было только в Белорусской торгово-промышленной палате (БТПП). Это добавляло времени на растаможку, а ещё сама оценка стоимости в БТПП вызывала вопросы, как и распределение мест в очереди на проверку машины.

Белорусы рассказывают, что ждать приходилось и неделю, и все это время автомобиль стоит на платной стоянке в таможне (10 руб в сутки).

“Другие организации (не БелТПП) к оценке не допускаются. За один рабочий день специалисты могут оценить не более 20 автомобилей. Насколько понял, систему работы еще не успели настроить, а машин очень много. Из-за очереди на растаможку авто может находиться на СВХ дольше обычного — а это финансовые потери”, - привело слова мужчины издание Onliner.by.

В компании Westmotors, которая привозит бу-автомобили белорусам из США и Европы, подтвердили, что на таможне вступили в силу новые правила с 1 марта. Но там уточнили, что процедуры оценки можно избежать, если по VIN-номеру машины можно определить стоимость продажи авто на крупных биржах, таких как autoAstat или bidfax. И только, если историю машины белорусские таможенники проверить не могут, то отправляли в БелТПП.

Это правило также не касалось квадроциклов и мотоциклов. Их оценивать могут любые оценщики с лицензией.

Однако уже с 21 марта на таможне ввели новые правила. Теперь машины из-за рубежа возрастом меньше трёх лет разрешили оценивать и другим компаниям-оценщикам.

“Это было ожидаемо, БелТПП не может справиться с таким объемом автомобилей. Многие машины ждут оценки на СВХ по две-три недели, пока капают деньги за стоянку, это вызывает массу недовольств со стороны автолюбителей”, — пояснили в Westmotors.

Кому выгодны сложности белорусов?

Ранее Телеграф писал, что автодилеры уже не раз заявляли о необходимости усложнить белорусам пригон авто из-за границы. Они жаловались на падение продаж и “неравные условия” с физлицами. В качестве одной из мер они требовали изменения указа №140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов» из-за того, что некоторые белорусы «использовали в нем лазейки». В Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) предложили два варианта, как их убрать.

Автодилеры предложили усложнить белорусам ввоз авто из-за границы