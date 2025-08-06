В ГАИ Беларуси ответили, будут ли выдавать госномера на самокаты по новым ПДД

Опубликовано: 06.08.2025 15:43 , Обновлено: 06.08.2025

Государственные регистрационные знаки для средств персональной мобильности (СПМ) в Беларуси пока вводиться не будут, сообщил начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Виктор Ротченков.

По его словам, которые привело госагентство БелТА, сейчас в ведомстве «актуальности данного вопроса не видят» и не прорабатывают его.

Однако он не исключил, что если рост количества СПМ и интенсивность их движения этого потребуют, то работа по их регистрации или присвоению «других знаков отличия» может начаться в будущем.

При этом, несмотря на отсутствие планов по выдаче госномеров, для владельцев некоторых, более мощных, самокатов поход в ГАИ всё же может потребоваться. Это регулируется указом Президента № 295, основные нормы которого вступают в силу с 1 сентября.

Согласно новым правилам, СПМ, которые по своим техническим характеристикам способны развивать скорость свыше 25 км/ч, будут приравниваться к мопедам или мотоциклам. Владельцам таких устройств необходимо будет сначала обратиться в специальную лабораторию для получения электронного паспорта транспортного средства (при его отсутствии), а затем зарегистрировать его в ГАИ.

Кому из владельцев самокатов идти в ГАИ за регистрацией? В МВД Беларуси дали инструкции