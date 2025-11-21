Белнефтехим предложил изменить ПДД

Опубликовано: 21.11.2025 09:02 , Обновлено: 21.11.2025

Белорусский государственный концерн по нефти и химии (Белнефтехим) предложил внести изменения в действующие Правила дорожного движения. Свои предложения концерн озвучил на недавней встрече с начальником Управления Госавтоинспекции МВД Беларуси Виктором Ротченковым.

Как сообщили в пресс-службе Белнефтехима, встреча была посвящена вопросу повышения уровня сервиса и качества обслуживания автомобилистов на заправочных станциях. В числе прочего обсуждались и условия, необходимые для того, чтобы исключить появление очередей на АЗС - как у самих заправочных колонок, так и у расчетных касс.

Участники встречи заявили о том, что комплексные профилактические мероприятия, а также разъяснительная работа, которую развернула Госавтоинспекция этой осенью, “уже приносит свои результаты”.

Тем не менее, в заместитель председателя Белнефтехима Владимир Сизов высказался за “актуализацию” действующих схем организации дорожного движения на заправках - их предложили изменить с учетом рекомендаций ГАИ и разработать некую типовую схему.

По итогам встречи в концерне заявили, что начинают подготовку конкретных предложений по внесению изменений в ПДД, связанных с изменением порядка заправки транспортных средств на АЗС.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в середине октября этого года министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поручил начальникам областных управлений и ГУВД Минска наладить постоянный контроль на автозаправочных станциях страны. Это решение стало реакцией на указание Александра Лукашенко, который раскритиковал водителей, «пьющих кофе» на АЗС и оставляющих автомобили у колонок, вместо того чтобы переставить их на парковку.

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