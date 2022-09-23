"Белнефтехим" объяснил "повышение" цена на 98-й бензин на своих заправках

💼 Официально

Опубликовано: 23.09.2022 14:53 , Обновлено: 05.10.2022

В концерне "Белнефтехим" заявили, что розничные цены на автомобильное топливо "НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ". Таким образом там объяснили новости об изменении на АЗС «Белоруснефть» цены на автомобильный бензин АИ-98-К5.

В концерне «Белнефтехим» заявили, что субъекты хозяйствования с учетом результатов их деятельности, реализуемой стратегии продаж и программ лояльности могут реализовывать моторные топлива по ценам ниже предельных максимальных цен, установленных концерном «Белнефтехим».

С 21 сентября текущего года на информационных щитах заправок «Белоруснефть» указана предельная максимальная цена на автомобильный бензин АИ-98-К5, которая не изменялась с 28 июня 2022 года. Но сам бензин продают дешевле, как и прежде.

Почему вдруг на заправках стали показывать не те цены, по которым продают на самом деле топливо, в концерне не уточнили.

Ранее Телеграф сообщил, что га АЗС «Белорусьнефть» резко выросла стоимость топлива АИ-98 — и сразу на 8 копеек. Это видно на графике изменения цен на сайте сети. Однако заправки проложили продавать его по старой цене.

На заправках «Белоруснефти» 98-й бензин подорожал сразу на 8 копеек