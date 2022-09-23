"Белнефтехим" объяснил "повышение" цена на 98-й бензин на своих заправках
В концерне "Белнефтехим" заявили, что розничные цены на автомобильное топливо "НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ". Таким образом там объяснили новости об изменении на АЗС «Белоруснефть» цены на автомобильный бензин АИ-98-К5.
В концерне «Белнефтехим» заявили, что субъекты хозяйствования с учетом результатов их деятельности, реализуемой стратегии продаж и программ лояльности могут реализовывать моторные топлива по ценам ниже предельных максимальных цен, установленных концерном «Белнефтехим».
С 21 сентября текущего года на информационных щитах заправок «Белоруснефть» указана предельная максимальная цена на автомобильный бензин АИ-98-К5, которая не изменялась с 28 июня 2022 года. Но сам бензин продают дешевле, как и прежде.
Почему вдруг на заправках стали показывать не те цены, по которым продают на самом деле топливо, в концерне не уточнили.
Ранее Телеграф сообщил, что га АЗС «Белорусьнефть» резко выросла стоимость топлива АИ-98 — и сразу на 8 копеек. Это видно на графике изменения цен на сайте сети. Однако заправки проложили продавать его по старой цене.
На заправках «Белоруснефти» 98-й бензин подорожал сразу на 8 копеек