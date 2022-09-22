На заправках «Белоруснефти» 98-й бензин подорожал сразу на 8 копеек
На АЗС «Белорусьнефть» резко выросла стоимость топлива АИ-98 — и сразу на 8 копеек. Это видно на графике изменения цен на сайте сети.
Если 20 сентября литр бензина можно было купить за 2,60 BYN, то 21 сентября — уже за 2,68 BYN.
Как сообщили водители, на 22 сентября при покупке бензина в чеке действительно указывается стоимость 2.68 BYN, но на каждый литр действует скидка 8 копеек.
Согласно таблице на сайте «Белоруснефти», предыдущий раз цены на 98-й бензин меняли 28 июня 2022 года. Стоимость топлива АИ-92, АИ-95 с этой даты не менялась.
В конце июля «Белнефтехим» установил максимально допустимую цену на бензин:
- АИ-92-К5-Евро — 2,36 BYN;
- АИ-95-К5-Евро — 2,46BYN;
- АИ-98-К5-Евро — 2,68 BYN;
- ДТ ЕСО — 3,58 BYN.
Эти цифры заправки не имеют права превышать. При этом, никто не запрещает продавать топливо ща меньшую стоимость. Что, видимо, до 21 сентября на «Белоруснефти» и делали. А сейчас решили поднять цены на максимум.