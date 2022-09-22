На заправках «Белоруснефти» 98-й бензин подорожал сразу на 8 копеек

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Опубликовано: 22.09.2022 16:24 , Обновлено: 22.09.2022

На АЗС «Белорусьнефть» резко выросла стоимость топлива АИ-98 — и сразу на 8 копеек. Это видно на графике изменения цен на сайте сети.

Если 20 сентября литр бензина можно было купить за 2,60 BYN, то 21 сентября — уже за 2,68 BYN.

Обновлено Как сообщили водители, на 22 сентября при покупке бензина в чеке действительно указывается стоимость 2.68 BYN, но на каждый литр действует скидка 8 копеек.

Согласно таблице на сайте «Белоруснефти», предыдущий раз цены на 98-й бензин меняли 28 июня 2022 года. Стоимость топлива АИ-92, АИ-95 с этой даты не менялась.

В конце июля «Белнефтехим» установил максимально допустимую цену на бензин:

АИ-92-К5-Евро — 2,36 BYN;

АИ-95-К5-Евро — 2,46BYN;

АИ-98-К5-Евро — 2,68 BYN;

ДТ ЕСО — 3,58 BYN.

Эти цифры заправки не имеют права превышать. При этом, никто не запрещает продавать топливо ща меньшую стоимость. Что, видимо, до 21 сентября на «Белоруснефти» и делали. А сейчас решили поднять цены на максимум.

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