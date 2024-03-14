"Антирекорд с начала года" — В ГПК Беларуси насчитали более 3000 фур на границе с ЕС
В Госпогранкомитете (ГПК) сообщили, что по состоянию на утро четверга, 14 марта, на въезде в страны ЕС скопилось более 3000 грузовиков. Ситуация обостряется с каждым часом. Какие погранпереходы загружены больше всего?
По состоянию на 10:00 14 марта более 2250 машин грузового транспорта стояли на двух въездах в Литву.
Самый загруженный маршрут проходит через “Мядининкай” (“Каменный Лог”) . По данным Госпогранкомитета, на 12:00 14 марта там находились 1130 фур. Количество легковых автомобилей меньше — 190.
Перед вторым открытым литовским погранпереходом “Шальчининкай” (“Бенякони”) скопилось 1125 большегрузов, легковых — 105.
А что в других направлениях?
Перед единственным действующим латвийским пунктом пропуска “Патерниеки” (“Григоровщина”) на 12:00 ожидали своей очереди 640 грузовиков. Ситуация с легковыми автомобилями менее критичная: въезда в Латвию ожидает 20 машин.
На польском пункте пропуска “Кукурыки” (“Козловичи”) по состоянию на 10:00 на КПП находились 300 грузовиков.
А что говорит литовская сторона?
В Криминальной таможенной службе (МКТ) Литвы пояснили, что ситуация с очередями отчасти обусловлена тщательной проверкой большегрузов. Даже если они пусты.
Представитель МКТ отметил, что контроль существенно удлиняет проверки на границе, из-за чего перевозчики жалуются на большие очереди. Однако, это «к сожалению, неизбежно», уточнил Гедиминас Куликаускас.
По его мнению, такая проверка эффективна, и она даёт результаты. В ведомстве рассказали, что, например, на одном из литовских КПП в баке бензовоза, прибывшего из Беларуси, обнаружили около 600 коробок сигарет.
Ранее Телеграф писал о том, что пограничники Литвы рассказали, сколько часов теперь придётся стоять в очередях на границе с Беларусью.
Пограничники Литвы рассказали, сколько часов теперь придется стоять в очередях на границе с Беларусью