"Антирекорд с начала года" — В ГПК Беларуси насчитали более 3000 фур на границе с ЕС

Опубликовано: 14.03.2024 12:29 , Обновлено: 14.03.2024

В Госпогранкомитете (ГПК) сообщили, что по состоянию на утро четверга, 14 марта, на въезде в страны ЕС скопилось более 3000 грузовиков. Ситуация обостряется с каждым часом. Какие погранпереходы загружены больше всего?

По состоянию на 10:00 14 марта более 2250 машин грузового транспорта стояли на двух въездах в Литву.

Самый загруженный маршрут проходит через “Мядининкай” (“Каменный Лог”) . По данным Госпогранкомитета, на 12:00 14 марта там находились 1130 фур. Количество легковых автомобилей меньше — 190.

Перед вторым открытым литовским погранпереходом “Шальчининкай” (“Бенякони”) скопилось 1125 большегрузов, легковых — 105.

А что в других направлениях?

Перед единственным действующим латвийским пунктом пропуска “Патерниеки” (“Григоровщина”) на 12:00 ожидали своей очереди 640 грузовиков. Ситуация с легковыми автомобилями менее критичная: въезда в Латвию ожидает 20 машин.

На польском пункте пропуска “Кукурыки” (“Козловичи”) по состоянию на 10:00 на КПП находились 300 грузовиков.

А что говорит литовская сторона?

В Криминальной таможенной службе (МКТ) Литвы пояснили, что ситуация с очередями отчасти обусловлена тщательной проверкой большегрузов. Даже если они пусты.

Представитель МКТ отметил, что контроль существенно удлиняет проверки на границе, из-за чего перевозчики жалуются на большие очереди. Однако, это «к сожалению, неизбежно», уточнил Гедиминас Куликаускас.

По его мнению, такая проверка эффективна, и она даёт результаты. В ведомстве рассказали, что, например, на одном из литовских КПП в баке бензовоза, прибывшего из Беларуси, обнаружили около 600 коробок сигарет.

Ранее Телеграф писал о том, что пограничники Литвы рассказали, сколько часов теперь придётся стоять в очередях на границе с Беларусью.

Пограничники Литвы рассказали, сколько часов теперь придется стоять в очередях на границе с Беларусью