Аналитики назвали марки автомобилей, которыми водители довольны больше всего

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Опубликовано: 21.11.2022 10:37 , Обновлено: 21.11.2022

Американская аналитическая компания J.D. Power опубликовало рейтинг автомобильных брендов, у которых самые удовлетворенные от покупки машины клиенты.

Согласно их данным, первое место по уровню удовлетворенности среди премиальных автобрендов стала компания Alfa Romeo, пишет Motor.ru. Она набрала 833 балла из 1000 возможных.

Вторую строчку рейтинга заняла Porsche (831), а третью — Lexus (819).

А вот среди непремиальных брендов лидером неожиданно стала американская компания Buick! (825 баллов). Второе и третье место соответственно заняли Dodge (816) и Subaru (804).

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[info_b] Alfa Romeo , сокращенно как Alfa, — итальянский производитель автомобилей премиум-класса. Сейчас компанией владеет FCA Italy.

Porsche AG — немецкий производитель автомобилей и солнцезащитных очков, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding. Компания выпускает спортивные автомобили класса «люкс», а также внедорожники. Производство Porsche в значительной мере кооперируется с Volkswagen.

Lexus — марка премиальных автомобилей, производимых японской корпорацией Toyota Motor. Автомобили бренда продаются более чем в 90 странах мира.

Buick — американский производитель автомобилей, отделение корпорации General Motors. Помимо собственно североамериканского рынка, марка Buick представлена на рынке КНР. Там эта марка пользуется постоянно увеличивающимся спросом.

Dodge — марка автомобилей, производимых американской компанией Chrysler. Под маркой Dodge выпускаются легковые автомобили, пикапы, внедорожники и коммерческие автомобили.

Subaru Corporation — японская корпорация по производству легковых автомобилей Subaru, также участвующая в авиастроении.

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