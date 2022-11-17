Глава "Белджи" рассказал, когда подешевеют машины в Беларуси

Опубликовано: 17.11.2022 17:39 , Обновлено: 17.11.2022

Директор "Белджи" Геннадий Свидерский заявил 17 ноября, что автомобили в белорусских автосалонах подешевеют, когда их станет больше. По его словам, у его предприятия как раза задача насытить рынок.

“Чем больше будет наполнение рынка, тем меньше будут цены”, — рассказал директор “Белджи”.

По его словам, сейчас у предприятия также возникли проблемы с логистикой и поставками. И “Белджи” сейчас занимается выстраиванием “по-новому” цепочек поставок комплектующих. В то же время эксперт пообещал, что цены на Geely больше расти не будут.

“Наша задача - насытить рынок, тогда цены пойдут вниз. Одновременно нужно отладить и цепочки затрат. Одно дело производить 1 тыс. машин, другое - 4 тыс., как мы в этом месяце. Тот же коллектив, но уже в четыре раза больше товара”, - прикинул директор белорусского автозавода.

По итогам 10 месяцев нынешнего года на “Белджи” произведено 17 тыс. автомобилей, из них 14 тыс. экспортировано в Россию, уточнил он. Всего же завод в Жодино хочет произвести 25 тысяч автомобилей.

Ранее Телеграф сообщил, что официальный автомобильный рынок новых легковых автомобилей в октябре по сравнению с сентябрем показал прирост, но небольшой. Об этом сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Во втором осеннем месяце белорусы купили 452 легковых автомобиля, что на 78 машин больше, чем в сентябре. Однако это на 86% меньше по сравнению с октябрем 2021 года.

В Беларуси выросли продажи новых машин — БАА. На сколько?