Американская компания представила летающий автомобиль. Все почти как в "Пятом элементе", но есть один минус

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Опубликовано: 17.11.2023 10:46 , Обновлено: 17.11.2023

Американская компания Samson Sky представила уличный трехколесный двухместный автомобиль Switchblade (в переводе, кстати, – выкидной нож), который превращается в самолет одним нажатием кнопки. В чем же подвох и сколько стоит такое транспортное средство?

Автомобиль способен лететь со скоростью 320 км/ч, сообщил Newatlas.com. В уличном режиме он может развивать скорость до 200 км/ч, при этом крылья и хвост у него сложены. А в режиме полета способен разгоняться до 320 км/ч и подниматься на высоту до 4 км. Гибридная силовая установка, работающая на обычном 91-октановом бензине, обеспечивает запас хода до 805 км при полном топливном баке емкостью 125 л.

Переход от автомобиля к самолету в этом «трансформере» не очень быстрый: на раскладывание и убирание хвоста, выведение крыльев из-под шасси и их фиксацию требуется около трех минут. Но процесс этот автоматический.

Впрочем, есть один важный, но явно разочаровывающий момент: чтобы взлететь, потребуется минимум 335 метров ровной поверхности. А поскольку для поднятия в воздух самолет должен набрать скорость 200 км/ч, что почти везде запрещено, это означает, что для взлета и посадки придется использовать специальные взлетные полосы. И это сильно снижает преимущества подобного устройства.

Switchblade в состоянии авто. Фото newatlas.com.

И все же трудности потенциальных покупателей, похоже, не пугают. Компания Samson Sky утверждает, что уже забронировано около 2300 штук, заказы поступили из 57 стран. Есть ли желающие из Беларуси, пока неизвестно.

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Цена автомобиля-самолета – 170 тысяч долларов США. Его собираются продавать как экспериментальный/самодельный, поэтому больше половины конструкции придется собирать самостоятельно. Но, по словам представителей компании, в центре спецпомощи это сделают за несколько дней.

К слову, на прошлой неделе в международном аэропорту Грант Кантри в Мозес Лейк, штат Вашингтон, Switchblade совершил первый полет. Он набрал высоту в 150 метров, сделал круг и благополучно приземлился.

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