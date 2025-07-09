Житель Гродно косил траву на участке и оказался в реанимации. Почему?

Опубликовано: 09.07.2025 15:42 , Обновлено: 09.07.2025

44-летний житель Гродно попал в реанимацию больницы скорой помощи после покоса травы на своём дачном участке. Причиной стали сразу три укуса ядовитой гадюки в ногу.

Как пояснил врач-анестезиолог-реаниматолог гродненской БСМП Валерий Климович для ТРК «Гродно», именно тройной укус сделал ситуацию критической. «В таких случаях яд действует особенно агрессивно, поражая кровеносную систему и создавая риск полиорганной недостаточности, включая нарушения работы почек, печени и сердца», — рассказал медик.

По его словам, мужчину спасла собственная расторопность. Он обратился за помощью в первый же час после укусов, что позволило врачам вовремя ввести специальную сыворотку, нейтрализующую яд. После суток в реанимационном отделении пациента перевели в токсикологию, а вскоре успешно выписали.

Как уточнили в телеграм-канале «Здравоохранение Гродненщины», это не единственный подобный случай в регионе за последнее время. Ещё один инцидент с укусом гадюки зафиксировали в Щучинском районе.

Врачи напомнили, что летом активность змей повышается. При укусе гадюки нельзя терять время — необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в ближайшее медучреждение, заявили медики.

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