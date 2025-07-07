Опубликовано: 07.07.2025 18:41 , Обновлено: 09.07.2025

У Министерства по чрезвычайным ситуациям, если судить по сводкам за последнюю неделю, участились и выезды, не связанные с пожарами. Главными героями новостей стали змеи, которые забираются в дома, магазины и даже госучреждения, судя по всему, вызывая переполох у находящихся там белорусов.

Сценарий почти всегда одинаковый. Испуганные хозяева, не зная достоверно, ядовита ли змея, звонят спасателям, те приезжают, отлавливают «гостя» и выпускают в естественную среду обитания.

Интересно, что, если вновь судить по сводкам, наведываются к людям змеи, обитающие в Минской области.

Вот хроника операций по спасению только за последние несколько дней:

1 июля «незваный гость», как его назвали в МЧС, появился в мебельном магазине в Любани. После отлова выяснилось, что это был обыкновенный уж, не представляющий угрозы.

4 июля в Логойском районе ситуация была уже серьёзнее. Жительница агрогородка Октябрь обнаружила в своей хозпостройке уже настоящую гадюку. Спасатели поймали рептилию и позже выпустили её вдали от жилых домов.

6 июля Логойский район снова попал в сводки. В райцентре змея забралась уже прямо в квартиру по улице Строительной. В этот раз это снова оказался уж, которого работники МЧС вернули на волю.

7 июля стало самым урожайным днём. Сначала спасателям пришлось «избавлять» от ужа целую ветеринарную станцию в Березино. А затем в деревне Ломшино Минского района пришлось помогать дачнице, которая обнаружила у себя во дворе летучую мышь и тоже вызвала МЧС.

В ведомстве заявили, что реагируют на каждый такой вызов.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как жители Бреста заметили на городской набережной большую змею и сняли её на видео, не решаясь приблизиться. Авторы ролика стали гадать, уж это или гадюка, а пользователи Сети в шутку предположили, что столкнулись с «анакондой».

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