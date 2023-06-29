Этот доступный напиток белорусам посоветовали пить летом вместо воды. Как приготовить изотоник дома?

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Опубликовано: 29.06.2023 11:09 , Обновлено: 29.06.2023

Первая волна жары в Беларуси прошла, поэтому сейчас самое время подготовится к следующей. Нужно помнить, что летом очень важно правильно увлажнять организм, ведь высокие температуры и низкая влажность воздуха могут вызвать только одно: потерю воды. Потея, мы лишаем себя электролитов, необходимых организму для нормального функционирования, и рискуем получить ряд серьезных последствий: от изменения сердечного ритма до хронической усталости и резкого снижения кровяного давления. Противостоять этому помогут самодельные изотонические напитки (изотоники). Некоторые эксперты уверяют, что они увлажнят организм даже лучше, чем вода.

Что такое изотоник?

Изотонический напиток — это жидкость, основной характеристикой которой является высокий уровень регидратации, так как в ней мало натрия, и она помогает организму усваивать воду.

[info_b]Не путайте изотоники с энергетическими или стимулирующими напитками — изотонические напитки не содержат стимулирующих веществ.[/info_b]

Изотоники обычно содержат сахар или глюкозу, хлорид натрия, калий и другие минералы, которые помогают восполнить потерю электролитов при потоотделении. Благодаря всем этим ингредиентам изотонический напиток также восполняет энергию, потерянную во время физических упражнений.

Важно помнить, что изотонический напиток не должен полностью заменить воду! Его нужно пить в меру, потому что он содержат много простых сахаров и солей. Изотоники советуют, чтобы разнообразить жидкости в течении дня.

Как приготовить изотоник?

Чувство облегчения в жаркие дни, восхитительный вкус и правильное увлажнение организма – три самых главных преимущества домашнего изотоника.

Для его приготовления понадобится всего четыре ингредиента. Один из них здесь чрезвычайно важен. Это… соль. Оказывается, щепотка соли в воде делает этот напиток более эффективным. Благодаря ему организм лучше усваивает электролиты, а кроме того, такой напиток улучшает работу кишечника и очищает печень.

Итак, вам понадобятся:

минеральная вода — 1 литр;

мед — 2 ч.л.;

лимон — 2 шт;

соль — 1 г (1 щепотка).

Способ приготовления:

Очистите лимоны и промойте их в горячей воде. Затем выжмите из них сок. Налейте минеральную воду в кувшин и добавьте туда выжатый лимонный сок; Добавьте еще 2 чайные ложки жидкого меда и щепотку соли. Все перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились, а соль растворилась. В напиток можно добавить еще несколько кубиков льда.

Сколько будет стоить?

На самом деле, приготовление такого напитка обойдется белорусам недорого. Мы посмотрели стоимость продуктов на момент написания материала:

1,5 литра минеральной негазированной воды — примерно 1,40 BYN;

2 лимона — примерно 2 BYN;

200 г меда (а нужно всего 16 г) — от 2,50 BYN;

соль — 0,36— 0,80 BYN.

Таким образом, если у вас дома нет ни одного из этих продуктов, вы потратите примерно от 6-7 BYN. Однако 200 гр. меда хватит на 12,5 литров напитка. К тому, же соль, скорее всего, есть в каждом доме. Поэтому в следующий раз стоимость 1 л изотоника уменьшится до 3,4 BYN.

К слову, есть рецепты, где можно приготовить изотонический напиток на основе обычной, а не минеральной воды, что тоже уменьшит стоимость напитка на 1-1,40 рубля. Об этом читайте ниже.

Как приготовить изотоник на простой воде?

Ранее Телеграф также публиковал еще несколько рецептов изотоников (на основе простой воды) , а также предлагал варианты приготовления других освежающих напитков. Смотрите их по ссылке:

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