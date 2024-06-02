Учёные из США заявили, что разработали тест, который сможет предупредить рецидив рака молочной железы

Опубликовано: 02.06.2024 11:02 , Обновлено: 02.06.2024

Учёные из США разработали анализ крови, который сможет предсказать риск рецидива рака молочной железы за три года до того, как опухоль обнаружат врачи. По словам исследователей, это является "невероятно захватывающим" прорывом, который поможет большому количеству женщин навсегда победить болезнь.

Ежегодно более чем у 2 миллионов женщин по всему миру находят рак молочной железы — самый распространённый вид онкологии. Несмотря на то, что в последнее время лечение продвинулось, рак часто возвращается, а если и возвращается, то сразу на поздней стадии.

Исследование, которое представили на ежегодной встрече Американского общества клинической онкологии в Чикаго, показало, что персонализированная жидкостная биопсия может предупредить риск рецидива. Ожидается, что результаты пробных тестов помогут врачам понять, какие женщины нуждаются в профилактической терапии, а каких пациенток можно от неё избавить.

“Клетки рака молочной железы могут оставаться в организме после операции и других методов лечения, но этих клеток может быть так мало, что их крайне тяжело обнаружить, — отметил ведущий автор научной работы Исаак Гарсия-Мурильяс.

По словам учёных, новая разработка способна обнаружить ничтожно малое количество раковой ДНК в крови. Результаты испытаний показали, что тест настолько чувствителен, что может точно предсказать риск повторного развития рака за месяцы или даже годы до появления обычных признаков или симптомов. Эксперты надеются, что полученные результаты приведут к разработке стратегии, которая поможет начинать лечение гораздо раньше.

“Хотя исследование находится ещё на ранних стадиях, мы надеемся, что лечение с гораздо большей вероятностью уничтожит рак и остановит его распространение на другие части тела, после чего он уже становится неизлечимым”, — отметили учёные.

Предыдущие исследования показали, что анализ крови на ДНК может выявить рецидив ещё до того, как его увидят на скрининге. Однако в этих тестах, как правило, используется методика, называемая секвенированием экзома — обычно она выявляет от 16 до 50 мутаций. Новый тест использует секвенирование всего генома и определяет сразу 1800 мутаций, что делает его гораздо чувствительнее, пишет британская газета The Guardian.

Клинические испытания показали, что благодаря новой методике среди 78 пациенток с различными типами РМЖ удалось максимально достоверно выявить высокий риск рецидива у 11 пациенток. Ложноотрицательных результатов эксперты не выявили, а это даёт шанс на новый прорыв в лечении смертельного заболевания.

Ранее Telegraf.news писал, что российские учёные разработали пластырь, который поможет избежать рецидивов после удаления злокачественных образований. Ожидается, что он будет дозированно вводить лекарства на протяжении года, а потом самостоятельно растворится без вреда для организма.

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