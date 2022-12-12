Заразившиеся менингитом на складе Ozon белорусы выздоровели
Все белорусы, заболевшие менингитом на складах Ozon в Подмосковье, выздоровели. Об этом сообщили в Посольстве Беларуси в России.
Там также сообщили, что всех выписали лечебных учреждений.
Посольство выразило благодарность персоналу лечебных учреждений и представителям медицинских властей Московской области за своевременное и качественное оказание всей необходимой помощи белорусским гражданам.
Напомним, в конце ноября в ведомстве подтвердили, что 12 белорусов были госпитализированы в Москве с подозрением на менингит. Двое сдали отрицательные анализы. Еще 8 находились в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом состоянии.
«По неподтвержденной пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался», — сообщили тогда в дипмиссии.