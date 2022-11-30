В России скончался белорус, заразившийся менингитом на складе Ozon

Опубликовано: 30.11.2022 21:34 , Обновлено: 30.11.2022

Посольство Беларуси в России подтвердило, что 12 белорусов были госпитализированы в Москве с подозрением на менингит. Двое сдали отрицательные анализы. Ещё 8 находятся в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом состоянии.

“По неподтвержденной пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался”, - [link href=“https://www.russia.mfa.gov.by/ru/embassy/news/f031c32b989c68d5.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link] в дипмиссии.

Белорусские дипломаты пообещали следить за ситуацией и связываться с министерства здравоохранения Московской области. А ещё “в пределах возможностей” помогать заболешвим белорусам.

Ранее российские СМИ сообщили, что у 11 сотрудников подмосковного склада Ozon в Истре был диагностирован менингит. В пресс-службе компании сообщили, что не считают такое еллиство заражённых массовым.

[info_b] Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Однако причинами такой болезни могут стать различные возбудители: вирусы, бактерии, грибки.[/info_b]

В Роспотребнадзоре сообщили, что всех сотрудников склада Ozon с признаками ОРВИ госпитализировали, а в помещении провели дезинфекцию.