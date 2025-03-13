«Ядовито абсолютно всё» - В белорусских лесах зацвела «сакура», которая «может убить»

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Опубликовано: 13.03.2025 17:04 , Обновлено: 13.03.2025

Профессиональный грибник и блогер из Беларуси Александр Горбацевич на днях поделился видео из леса, где, как оказалось, уже зацвела "белорусская сакура". Так живописно он назвал довольно опасное дикое растение, которое, по его словам, "может вас убить". Разобрались, какой цветущий и очень ароматный кустарник белорусам стоит обходить стороной в лесу весной.

Речь и волчеягоднике обыкновенном, который у нас в стране в народе чаще всего называют “волчьим лыком”. “Белорусской сакурой” Горбацевич назвал этот кустарник потому, что, во-первых, как и японская сакура, он является одним из первых растений, зацветающих ранней весной, когда кругом ещё практически нет зелены. Во-вторых, есть у этого ядовитого растения и внешняя схожесть с японским символом весны - те же нежные розовые цветочки, которые, к тому же, ещё и очень вкусно пахнут.

Однако, такое со всех сторон привлекательное растение, по словам специалиста, на самом деле крайне ядовитое, поэтому любителям весенних прогулок по лесу следует помнить о мерах предосторожности.

“У этого растения ядовито абсолютно всё - цветы, кора, листья, когда они распустятся. Если кору, листья или цветы взять и растереть в руках, появятся волдыри и язвы. Когда поспеют ягоды, пяти штук будет достаточно, чтобы погибнуть”, - пояснил Горбацевич.

[info_b]Волчеягодник обыкновенный - Dáphne mezéreum - вид растений семейства Волчниковые, которое в белорусских широтах расцветает раньше большинства кустарников. Все части растения содержат остро-жгучий ядовитый сок, особой ядовитостью обладают плоды кустарника.

Это объясняется содержанием дитерпеноидов (дафнетоксин, мезереин) и кумаринов (дафнин, дафнетин и другие). В частности, мезереин, который относится к дитерпеноидным ортоэфирам, оказывает на кожу и слизистые оболочки у человека и животных сильное местное раздражающее действие. При отравлении волчеягодником на коже могут появиться покраснения и волдыри, а при попадании ядовитых веществ внутрь организма (например, если съесть волчью ягоду или пожевать веточку кустарника), можно ощутить острое жжение и расстройство желудка. При сильном отравлении специалисты не исключают возможного летального исхода из-за остановки сердца.[/info_b]

В комментариях под видео оказалось достаточно много тех, кто сталкивался с этим ядовитым растением, и все как один отмечали приятный аромат, который источает цветущий кустарник. “Запах - как у дорогих духов”, - отметила одна из зрительниц.

[info_b]Кстати, по словам специалистов, продолжительное вдыхание аромата цветов волчеягодника также может быть опасным и вполне может спровоцировать сильные головные боли, а вдыхание пыли с мелкими частичками коры волчеягодника - привести к потенциально опасному раздражению слизистых глотки и дыхательных путей.[/info_b]

Судя по комментариям, для многих информация автора ролика о потенциально опасном “первоцвете”, растущем в белорусских лесах, оказалась в новинку.

“Хорошо, что увидела, а то могла бы и нарвать букетик”, - написала одна из них.

Среди комментаторов оказались и те, кто именно так и поступил:

“Хотел букет нарвать, но её не возможно сломать, пришлось зубами отгрызать, в итоге чуть богу душу не отдал, оказывается, в коре больше всего яда. Будьте осторожны!” - поделился своей историей один из зрителей.

Ранее Telegraf.news рассказывал, какие цветы лучше не высаживать на приусадебном участке и клумбах тем, у кого есть коты или кошки. К сожалению, некоторые виды цветов, которые так охотно высаживают белорусы и трепетно ухаживают за ними, могут представлять смертельную опасность для этих домашних питомцев.

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