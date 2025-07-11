Врачи назвали 3 слова, которые ни один медик не любит слышать от пациентов

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Опубликовано: 11.07.2025 15:40 , Обновлено: 11.07.2025

Ряд практикующих врачей обратили внимание на привычку некоторых пациентов, которая может негативно сказаться как на качестве приёма, так и на здоровье самого человека. Речь идёт о фразе, которую те произносят в самом конце визита.

Как пояснила в комментарии для журнала Time врач Лиза Равиндра, под озвученными под конец приёма словами « ещё одна вещь… » обычно скрывается самая серьёзная и тревожащая проблема, ради которой человек и пришёл к доктору. Часто пациенты до последнего момента набираются смелости, чтобы рассказать о таких симптомах, как боли в груди или трудности с дыханием.

По её словам, озвучивание ключевой жалобы в последний момент приёма не позволяет врачу уделить ей должное внимание и может потребовать кардинального изменения плана лечения, на что уже не остаётся времени.

Врач Мелинда Стил в комментарии Daily Mail согласилась, что такая ситуация значительно усложняет работу медиков.

В связи с этим специалисты рекомендуют пациентам более тщательно готовиться к визиту.

Составлять список . Перед визитом стоит заранее записать все свои симптомы, вопросы и проблемы. Это поможет ничего не упустить и снизит уровень стресса в кабинете.

. Перед визитом стоит заранее записать все свои симптомы, вопросы и проблемы. Это поможет ничего не упустить и снизит уровень стресса в кабинете. Говорить о главном сразу . О наиболее серьёзных симптомах, таких как боль в груди или головокружение, следует сообщать врачу в самом начале приёма.

. О наиболее серьёзных симптомах, таких как боль в груди или головокружение, следует сообщать врачу в самом начале приёма. Не «копить» проблемы . Вместо того чтобы приходить к врачу с длинным списком «накопившихся» проблем, эффективнее обращаться за помощью своевременно, при появлении первых симптомов.

Как отметили врачи, такая подготовка позволяет провести приём более эффективно, а значит, достичь лучших результатов в лечении.

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