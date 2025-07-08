Нейробиолог назвал 3 необычных способа улучшить работу мозга. Один вы можете применять в душе

Опубликовано: 08.07.2025 09:37 , Обновлено: 08.07.2025

Для улучшения работы мозга не обязательно разгадывать кроссворды или судоку. Американский нейробиолог Кевин Вудс назвал три простых, но нестандартных метода, которые повышают когнитивные способности.

Эксперт посоветовал выполнять эти три упражнения как можно чаще, выбрав для себя последовательную рутину, которая подходит именно вам.

[info_b]Кевин Вудс - выпускник Гарвардского университета (США), директор по науке в компании Brain.fm (музыкальный потоковый сервис, призванный влиять на активность мозговых волн).

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Жевание жвачки

Согласно некоторым исследованиям, жевание резинки усиливает приток крови к гиппокампу и префронтальной коре — областям, отвечающим за память, обучаемость, мотивацию и другие когнитивные функции. Благодаря этому в мозг поступает больше кислорода и глюкозы, что улучшает концентрацию и снижает стресс.

«Стоит выбрать жвачку с долгим вкусом и плотной текстурой, которая не рассыпается», — посоветовал Вудс.

[info_b]К слову, жевать можно не только жвачку. Недавнее исследование показало, что жевание твердых веществ, таких как деревянный карандаш, может повысить уровень антиоксиданта глутатиона в мозге — жевательная резинка не обеспечивает такого же эффекта.[/info_b]

Ходьба задом наперед

Ходьба задом наперёд, согласно исследованиям, активирует мозг сильнее, чем обычное движение вперёд. Этот процесс может стимулировать образование новых нейронных связей, улучшая память, координацию и чувство равновесия.

[info_b]Исследования 2019 года даже показали, что так называемая «ретро-ходьба» полезна для людей с остеоартритом коленного сустава.[/info_b]

Эксперты рекомендуют начинать медленно, выбирать путь без препятствий и неровного покрытия, держать голову и туловище прямо, задействовать корпус, ступать сначала на носки ног и обращать внимание на окружающую обстановку.

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Напевание

Напевание мелодий (многие часто делают это в душе) снижает стресс и расслабляет за счёт стимуляции блуждающего нерва (вагуса), который связывает мозг с внутренними органами и регулирует пищеварение, дыхание, сердцебиение и чувство насыщения.

«Осознанное дыхание во время напевания дополнительно тренирует этот нерв», — утверждает Вудс.

Также исследования показывают, что напевание также может повысить уровень оксида азота в носовой полости, что потенциально улучшает приток крови к мозгу и улучшает настроение.

[info_b]Если вы не хотите напевать, чтобы тренировать блуждающий нерв, вы также можете принять холодный душ или помедитировать, что также оказывает положительное влияние. [/info_b]

Как еще можно поддержать мозг?

Тренировка когнитивных функций не только сохраняет ясность ума, но и снижает риск нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, адаптивность мозга к новым условиям положительно влияет на психическое здоровье и продолжительность жизни.

Социальная активность — общение, игры, культурные события — также стимулирует мозг.

Нейробиологи напоминают: при всей сложности (100 миллиардов нейронов!) этот орган нуждается в постоянной поддержке — и теперь вы знаете, как её обеспечить.

Ранее Telegraf.news писал, что здоровье мозга зависит не только от генетики или образа жизни, но и от ежедневного рациона. Согласно исследованиям, правильно подобранное питание способно поддерживать когнитивные функции и замедлять старение нервной системы. Так что же советуют включать в меню неврологи?

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