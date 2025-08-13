Ученые выяснили, как дудение в раковину поможет спать лучше

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Опубликовано: 13.08.2025 15:23 , Обновлено: 13.08.2025

Учёные нашли необычное решение проблем со сном — попробуйте дуть в морскую раковину. Иследование, проведённое в Индии, показало, что люди с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС), практикующие йогическое дыхательное упражнение, лучше спали, чувствовали себя бодрее в течение дня и реже дышали ночью.

Этот процесс, также известный как «выдувание шанкха», включает в себя глубокий вдох, за которым следует сильный, продолжительный выдох через плотно сжатые губы.

[infp] Шанкх — ритуальный предмет в форме морской раковины больших размеров. Ее особенность — закручивание вправо по часовой стрелке.

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Доктор Кришна К. Шарма из Центра и научно-исследовательского института «Вечная Кардиология» в Джайпуре сказал: «Это действие создаёт сильные вибрации и сопротивление воздушному потоку, что, вероятно, укрепляет мышцы верхних дыхательных путей, включая горло и мягкое нёбо — области, которые часто спадают во время сна у людей с синдромом обструктивного апноэ сна».

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – это расстройство сна, характеризующееся повторяющимися эпизодами частичной или полной обструкции (полного перекрытия) верхних дыхательных путей во время сна, что приводит к остановкам дыхания. Эти эпизоды, длящиеся 10 секунд и более, могут происходить многократно в течение ночи, снижая уровень кислорода в крови и нарушая структуру сна.

По словам медика, «уникальная спиральная структура шанкха может также способствовать созданию особых акустических и механических эффектов, которые дополнительно стимулируют и тонизируют эти мышцы».

В исследовании приняли участие 30 пациентов в возрасте от 19 до 65 лет, которым было поручено либо дуть в раковину, либо практиковать глубокое дыхательное упражнение. Они тренировались минимум 15 минут пять дней в неделю, а результаты оценивались через шесть месяцев.

Участники группы, дышавшей в шанкх, были на 34% менее сонными в течение дня, чем те, кто практиковал глубокое дыхание. У них также обычно было на четыре-пять меньше эпизодов остановки дыхания (апноэ) в час.

Доктор Шарма сообщил, что пациенты часто находят некомфортным стандартное лечение СОАС с использованием аппарата СИПАП-терапии, продувающего воздух через маску.

Он добавил: «Шанкх-дуновение — это простая и недорогая дыхательная техника, которая может помочь улучшить сон и облегчить симптомы без необходимости использования аппаратов или лекарств.

Также специалист подчеркнул, что “это небольшое исследование, но сейчас мы планируем более масштабное исследование с участием нескольких больниц”.

В свою очередь доктор Эрика Кеннингтон, руководитель отдела исследований и инноваций в британской Asthma + Lung UK. заявила: «Результаты этого исследования обнадеживают, но его небольшой масштаб означает, что пока слишком рано утверждать наверняка, что продувание раковины может помочь людям справиться с обструктивным апноэ во сне».

[inf]Результаты исследования опубликованы в журнале ERJ Open Research.[/inf]

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