Врач посоветовала срочно сделать это во время мигрени. Лучше, чем обезболивающее?

ℹ️ Полезно

Мигрень может превратить жизнь в кошмар. Но, к сожалению, многие недооценивают ее. Важно помнить, что это не обычная головная боль и с ней нужно быть очень осторожными. Врач поделилась проверенным приемом, который, по ее словам, действительно помогает в борьбе с мигренью.

Мигрень - это не обычная головная боль. На самом деле, те, кто никогда не сталкивался с этим состоянием, могут считать себя счастливчиками. Это состояние определяется как пароксизмальная, пульсирующая головная боль, которая часто сопровождается повышенной чувствительностью к шуму, запахам и свету. Как правило, боль начинается спереди или с одной стороны головы. Приступ может нарастать по интенсивности.

К сожалению, мигрень может длиться несколько часов. В крайних случаях она длится даже несколько дней. Чтобы облегчить страдания, многие прибегают к различным обезболивающим средствам. Однако это не самое лучшее решение. При длительном применении организм становится невосприимчивым к различным препаратам, и они перестают действовать.

Однако, оказывается, есть домашнее средство избавления от мигрени. Действительно ли оно эффективно?

По словам доктора Анжелики Шимански, члена Польского общества лечения ожирения, которая активно ведет свой блог в социальных сетях, при сильной мигрени нужно погрузить ноги в очень теплую воду. На самом деле температура воды должна быть настолько высокой, насколько вы можете выдержать. Применение этого простого и домашнего метода позволит вам быстро избавиться от боли.

Она объяснила, что тепло от горячей воды расширит кровеносные сосуды в ногах и тем самым “оттянет” кровь от головы. Это значительно снизит давление на кровеносные сосуды.

Стоит отметить, что метод погружения ног в таз с горячей водой не обладает одурманивающим эффектом, как некоторые лекарства. Он не только принесет облегчение, но и избавит от причины мигрени.

Однако, решившись на этот способ, будьте очень осторожны с температурой воды. Если она будет слишком высокой, это может привести к ожогам и обморокам. Будет лучше, если перед тем, как опустить ноги в чашу, ваше тело привыкнет к смене температуры. Поэтому следите за тем, чтобы погружать ноги в воду постепенно.

[link href=“https://www.tiktok.com/@giniginaa?refer=embed” title=“@giniginaa” target=“_blank” rel=“noopener”] @giniginaa [/link] Niesamowity trik na migrenę, a Ty jakie masz sposoby? Skąd się bierze migrena? Teorii jest wiele i żadna ostatecznie nie wyjaśnia przyczyn migreny. Podejrzewa się, że migrenę mogą wywoływać 1️⃣ Genetyka - jeśli migrena występuje w Twojej rodzinie, istnieje większe ryzyko jej wystąpienia. 2️⃣ Zmiany atmosferyczne, intensywne światło, czy hałas mogą wpływać na migrenę. 3️⃣ Zmiany hormonalne związane z cyklem menstruacyjnym mogą wywoływać migrenę. 4️⃣ Stres i napięcie. A Ty jak radzisz sobie z migreną? (zdradź swój sposób w komentarzu) [link href=“https://www.tiktok.com/tag/migrena?refer=embed” title=“migrena” target=“_blank” rel=“noopener”] #migrena [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/b%C3%B3lg%C5%82owy?refer=embed” title=“bólgłowy” target=“_blank” rel=“noopener”] #bólgłowy [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/leczenie?refer=embed” title=“leczenie” target=“_blank” rel=“noopener”] #leczenie [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/ciekawostka?refer=embed” title=“ciekawostka” target=“_blank” rel=“noopener”] #ciekawostka [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/leczenieb%C3%B3lu?refer=embed” title=“leczeniebólu” target=“_blank” rel=“noopener”] #leczeniebólu [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/b%C3%B3l?refer=embed” title=“ból” target=“_blank” rel=“noopener”] #ból [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lekarski?refer=embed” title=“lekarski” target=“_blank” rel=“noopener”] #lekarski [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lekarz?refer=embed” title=“lekarz” target=“_blank” rel=“noopener”] #lekarz [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/medycyna?refer=embed” title=“medycyna” target=“_blank” rel=“noopener”] #medycyna [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/zdrowie?refer=embed” title=“zdrowie” target=“_blank” rel=“noopener”] #zdrowie [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lekarze?refer=embed” title=“lekarze” target=“_blank” rel=“noopener”] #lekarze [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lekarzrodzinny?refer=embed” title=“lekarzrodzinny” target=“_blank” rel=“noopener”] #lekarzrodzinny [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lekarzmedycynyestetycznej?refer=embed” title=“lekarzmedycynyestetycznej” target=“_blank” rel=“noopener”] #lekarzmedycynyestetycznej [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/triki?refer=embed” title=“triki” target=“_blank” rel=“noopener”] #triki [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/trik?refer=embed” title=“trik” target=“_blank” rel=“noopener”] #trik [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/patent?refer=embed” title=“patent” target=“_blank” rel=“noopener”] #patent [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/dlaciebie?refer=embed” title=“dlaciebie” target=“_blank” rel=“noopener”] #dlaciebie [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/dźwięk-oryginalny-7323336550440192800?refer=embed” title=”♬ dźwięk oryginalny - gini.gina” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ dźwięk oryginalny - gini.gina [/link]