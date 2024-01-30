Врач посоветовала срочно сделать это во время мигрени. Лучше, чем обезболивающее?
Мигрень может превратить жизнь в кошмар. Но, к сожалению, многие недооценивают ее. Важно помнить, что это не обычная головная боль и с ней нужно быть очень осторожными. Врач поделилась проверенным приемом, который, по ее словам, действительно помогает в борьбе с мигренью.
Мигрень - это не обычная головная боль. На самом деле, те, кто никогда не сталкивался с этим состоянием, могут считать себя счастливчиками. Это состояние определяется как пароксизмальная, пульсирующая головная боль, которая часто сопровождается повышенной чувствительностью к шуму, запахам и свету. Как правило, боль начинается спереди или с одной стороны головы. Приступ может нарастать по интенсивности.
К сожалению, мигрень может длиться несколько часов. В крайних случаях она длится даже несколько дней. Чтобы облегчить страдания, многие прибегают к различным обезболивающим средствам. Однако это не самое лучшее решение. При длительном применении организм становится невосприимчивым к различным препаратам, и они перестают действовать.
Однако, оказывается, есть домашнее средство избавления от мигрени. Действительно ли оно эффективно?
Как эффективно избавиться от мигрени?
По словам доктора Анжелики Шимански, члена Польского общества лечения ожирения, которая активно ведет свой блог в социальных сетях, при сильной мигрени нужно погрузить ноги в очень теплую воду. На самом деле температура воды должна быть настолько высокой, насколько вы можете выдержать. Применение этого простого и домашнего метода позволит вам быстро избавиться от боли.
Она объяснила, что тепло от горячей воды расширит кровеносные сосуды в ногах и тем самым “оттянет” кровь от головы. Это значительно снизит давление на кровеносные сосуды.
Стоит отметить, что метод погружения ног в таз с горячей водой не обладает одурманивающим эффектом, как некоторые лекарства. Он не только принесет облегчение, но и избавит от причины мигрени.
Однако, решившись на этот способ, будьте очень осторожны с температурой воды. Если она будет слишком высокой, это может привести к ожогам и обморокам. Будет лучше, если перед тем, как опустить ноги в чашу, ваше тело привыкнет к смене температуры. Поэтому следите за тем, чтобы погружать ноги в воду постепенно.
[link href=“https://www.tiktok.com/@giniginaa?refer=embed” title=“@giniginaa” target=“_blank” rel=“noopener”] @giniginaa [/link] Niesamowity trik na migrenę, a Ty jakie masz sposoby? Skąd się bierze migrena? Teorii jest wiele i żadna ostatecznie nie wyjaśnia przyczyn migreny. Podejrzewa się, że migrenę mogą wywoływać 1️⃣ Genetyka - jeśli migrena występuje w Twojej rodzinie, istnieje większe ryzyko jej wystąpienia. 2️⃣ Zmiany atmosferyczne, intensywne światło, czy hałas mogą wpływać na migrenę. 3️⃣ Zmiany hormonalne związane z cyklem menstruacyjnym mogą wywoływać migrenę. 4️⃣ Stres i napięcie. A Ty jak radzisz sobie z migreną? (zdradź swój sposób w komentarzu) [link href=“https://www.tiktok.com/tag/migrena?refer=embed” title=“migrena” target=“_blank” rel=“noopener”] #migrena [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/b%C3%B3lg%C5%82owy?refer=embed” title=“bólgłowy” target=“_blank” rel=“noopener”] #bólgłowy [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/leczenie?refer=embed” title=“leczenie” target=“_blank” rel=“noopener”] #leczenie [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/ciekawostka?refer=embed” title=“ciekawostka” target=“_blank” rel=“noopener”] #ciekawostka [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/leczenieb%C3%B3lu?refer=embed” title=“leczeniebólu” target=“_blank” rel=“noopener”] #leczeniebólu [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/b%C3%B3l?refer=embed” title=“ból” target=“_blank” rel=“noopener”] #ból [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lekarski?refer=embed” title=“lekarski” target=“_blank” rel=“noopener”] #lekarski [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lekarz?refer=embed” title=“lekarz” target=“_blank” rel=“noopener”] #lekarz [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/medycyna?refer=embed” title=“medycyna” target=“_blank” rel=“noopener”] #medycyna [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/zdrowie?refer=embed” title=“zdrowie” target=“_blank” rel=“noopener”] #zdrowie [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lekarze?refer=embed” title=“lekarze” target=“_blank” rel=“noopener”] #lekarze [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lekarzrodzinny?refer=embed” title=“lekarzrodzinny” target=“_blank” rel=“noopener”] #lekarzrodzinny [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lekarzmedycynyestetycznej?refer=embed” title=“lekarzmedycynyestetycznej” target=“_blank” rel=“noopener”] #lekarzmedycynyestetycznej [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/triki?refer=embed” title=“triki” target=“_blank” rel=“noopener”] #triki [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/trik?refer=embed” title=“trik” target=“_blank” rel=“noopener”] #trik [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/patent?refer=embed” title=“patent” target=“_blank” rel=“noopener”] #patent [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/dlaciebie?refer=embed” title=“dlaciebie” target=“_blank” rel=“noopener”] #dlaciebie [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/dźwięk-oryginalny-7323336550440192800?refer=embed” title=”♬ dźwięk oryginalny - gini.gina” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ dźwięk oryginalny - gini.gina [/link]
К слову, многие люди признают, что этот метод действительно помогает. Например, тиктокерша Sammar заявила, что ее “головная боль прошла за 2 минуты”. Но некоторые пользователи заявили, что для них это не срабатывает.
Такой же метод советовал и британский врач общей практики Сэм Хэй в интервью Mirrror.uk. И добавил, что во время погружения ног в горячую воду желательно приложить к затылку что-то холодное. При этом он подчеркнул, что такие действия могут срабатывать не каждый раз, однако “стоит пробовать”.
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