ВОЗ призвала Минздрав вакцинировать всех белорусов от ещё одной болезни

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Опубликовано: 08.05.2023 17:18 , Обновлено: 08.05.2023

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Минздраву Беларуси внести в календарь вакцинации новую прививку - от вируса папилломы человека. Это заболевание находится на четвертом месте в структуре приин смертности от онкологических болезней среди женщин во всем мире.

Руководитель Странового офиса ВОЗ в Беларуси Сергей Диордица подчеркнул, что в Беларуси необходимо внедрять новые направления вакцинации. Ведь есть такие вирусы, от которых в странах Европы прививают уже десятки лет. А в Беларуси их игнорируют, например, вирус папилломы человека.

“Вакцинация девушек значительно снижает риск развития рака шейки матки в более позднем возрасте. В Великобритании, которая одна из первых внедрила такую прививку, почти ликвидирован рак шейки матки у женщин, родившихся после сентября 1995 года. Сегодня в 45 странах Европейского региона вакцинация против вируса папилломы человека доступна для всех девочек в возрасте 9-14 лет, а в 20 странах такую вакцинацию предлагают и для мальчиков”, - рассказал представитель ВОЗ, передает газета “Звязда”.

Что на это ответили в Минздраве Беларуси, в издании не сообщили. На данный момент вакцинация в Беларуси проводится против 12 инфекционных болезней: туберкулеза, вирусного гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюшной инфекции, кори, эпидемического паротита, краснухи, гриппа, группам риска — против гемофильной и пневмококковой инфекции.

Известно, что в БелМАПО подготовлили обоснование внедрения в Национальный календарь вакцинации против пневмококка. А вот про вакцинацию от вируса папилломы человека лишь говорят, что она “на повестке” для изучения возможности внедрения.

Таким образом, Пюпрививку от вируса папилломы человека белорусы пока могут сделать только на платной основе. И цена в медцентрах начинается от 400 рублей за дозу.

Ранее Телеграф сообщил, что ВОЗ объявила о завершении пандемии короноавируса на Земле. Тем временем, в Минздраве Беларуси пообещали выпустить белорусскую вакцину от Covid-19 не ранее 2024 года.

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