Пиневич засомневался, будут ли "широко" применять белорусскую вакцину от COVID-19

🎤 Мнение

Опубликовано: 24.01.2023 15:59 , Обновлено: 24.01.2023

Министр здравоохранения Беларуси выказал сомнения, найдет ли широкое применение вакцина от коронавируса, которую разрабатывают в Беларуси по поручению Александра Лукашенко.

Об этом глава Минздрава рассказал 24 января на встрече с “молодежным активом в сфере здравоохранения”.

“Мы получим опытно-промышленную партию, которая отправится на доклинику, очень строгую клинику. Мы планируем зарегистрировать вакцину в конце нынешнего года, - похвалился Дмитрий Пиневич. Но потом вдруг признался, что не уверен насколько широко будет применяться вакцина.

“Широкое применение будет начато в 2024 году. Но будет ли ее широкое применение - посмотрим”, - передает слова Дмитрия Пиневича государственное агенство Белта.

Но глава Минздрава не унывает из-за возможного ограниченного применения белорусской вакцины от коронавируса. По его словам, за все эти годы, что в Беларуси пытались создать прививку от COVID-19, была создана база для выпуска и создания других вакцин. А команда, работающая над вакциной, проявила “сплав опыта и молодости, задора, инновационности”.

“Данное производство позволит нам иметь гораздо более широкую линейку, чем собственно та вакцина, про которую вы задаете вопрос”, - пообещал Дмитрий Пиневич.

Напомним, что первоначально власти Беларуси обещали выпустить вакцину от коронавируса в 2022 году, а начать прививать белорусов в 2023 году.