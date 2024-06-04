Учёные из Финляндии заявили, что богатые люди чаще болеют раком. А какие диагнозы ставят бедным?

Опубликовано: 04.06.2024 20:44 , Обновлено: 04.06.2024

Учёные из Финляндии провели исследование, в результате которого выяснилось, что высокообеспеченные люди больше подвержены онкологическим заболеваниям. Однако менее богатым тоже не стоит радоваться: у них в несколько раз выше риск развития артрита и диабета второго типа.

Исследователи из Финляндии изучили влияние социально-экономического статуса на генетический риск заболеваний и пришли к выводу, что у людей из бедного окружения больше шансов заболеть раком лёгких, депрессией и алкоголизмом. А вот более состоятельные люди подвержены риску развития злокачественной опухоли молочной железы и простаты.

В ходе исследования приняло участие около 300 тысяч жителей Финляндии в возрасте от 35 до 80 лет. По словам врача Института молекулярной медицины Финляндии Фионы Хагенбек, показатели полигенного риска, которые измеряют шансы конкретного заболевания человека на основе генетической информации, могут быть добавлены к протоколам скрининга на несколько заболеваний.

“В будущем скрининг рака молочной железы может быть адаптирован таким образом, что женщины с высоким генетическим риском и высшим образованием будут проходить профилактические обследования гораздо чаще, чем люди со средним образованием и более низким генетическим риском”, — отметила Фиона Хагенбек.

Также она подчеркнула, что, несмотря на то, что генетическая информация человека не меняется на протяжении всей жизни, влияние генетики на риск заболевания может измениться с возрастом или “изменением внешних обстоятельств”.

“Исследование было сосредоточено исключительно на лицах европейского происхождения, и в будущем мы постараемся выяснить, повторяются ли наши наблюдения о взаимосвязи социально-экономического статуса и генетики в отношении риска заболеваний у людей в странах с самым высоким и самым низким уровнем дохода”, — подытожили авторы научной работы.

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