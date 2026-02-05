Во сколько обойдётся отдых в санаториях Беларуси на майские праздники. Есть средняя цена

Опубликовано: 05.02.2026 15:24 , Обновлено: 05.02.2026

По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, более 60% мест в белорусские санатории на эту весну уже забронировано, открыта бронь на лето. Как сильно изменится цена на отдых в белорусских здравницах, 5 февраля рассказал директор центра Геннадий Болбатовский.

Прошлый год 2025 год для белорусских санаториев Болбатовский назвал успешным “по всем основным показателям”, в том числе и по выручке от экспорта лечебно-оздоровительных услуг. За минувший год, по словам руководителя профильного центра, она выросла на 40% - до 175 млн рублей.

При этом цены за год несколько подросли и эта тенденция продолжается с началом 2026 года. Так, если в декабре 2024 года средняя цена за размещение в стандартном двухместном номере (а таких в санаториях Беларуси большинство) составляла 124,5 рубля в сутки, то к декабрю 2025 года она подросла примерно на 5,6% - до 131,5 рубля.

Рассказывая о планах на 2026 год, Болбатовский сообщил, что уже во втором квартале заложен очередной рост цен - примерно на 2,6%. Таким образом, если на весенних каникулах вы захотите оздоровиться с ребёнком в санатории или решите отдохнуть там на длинных майских выходных, то придётся выложить уже чуть большую сумму, чем сейчас. По предварительным расчётам, приведённым Болбатовским на пресс-конференции в Минске, средняя цена к весне подрастёт до 135 рублей .

Болбатовский подчеркнул, что речь идёт о стандартном двухместном номере, а по другим категориям цена за номер может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.

Кстати, представитель республиканского центра предупредил, что если вы планируете ехать в санаторий этим летом, то самое время искать путёвки - бронь на летний сезон уже открыта и, по словам Болбатовского, спрос “достаточно высокий”.

“Сегодня уже на все месяцы, включая весенние, бронирование мест превышает 60%. Это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее - заполняемость будет постепенно увеличиваться”, - предупредил чиновник.

Напомним, что для белорусов, планировавших этим летом бюджетно отдохнуть в соседней России, закрылось одно популярное направление для пляжного отдыха. Точнее, пляжи отказываются открывать для туристов Роспотребнадзор, вопреки желанию местных властей и ожиданиям местного бизнеса.

В России на популярном у белорусов курорте отменили пляжный сезон