В России на популярном у белорусов курорте отменили пляжный сезон

Опубликовано: 04.02.2026 14:38 , Обновлено: 04.02.2026

Для белорусов, планировавших этим летом бюджетно отдохнуть в соседней России, закрылось одно популярное направление для пляжного отдыха. Точнее, пляжи отказываются открывать для туристов Роспотребнадзор, вопреки желанию местных властей и ожиданиям местного бизнеса.

Речь о пляжах Анапы Краснодарского края, которые оказались сильно загрязнены мазутом после крушения двух нефтяных танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Несмотря на то, что с момента аварии, которую специалисты признали настоящей экологической катастрофой для региона, прошёл уже год, по мнению Роспотребнадзора, пляжи Анапы всё ещё остаются небезопасными для туристов. Именно этот курорт принял на себя “ударную дозу” разлитого топлива.

[inf]Роспотребнадзор — это Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, российский контролирующий орган, который мониторит качество и безопасность товаров, услуг, продуктов питания, а также следит за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм для защиты здоровья населения и прав потребителей. [/inf]

Согласно оценке Роспотребнадзора, озвученной 4 февраля его руководителем Анной Поповой в Совете Федерации, предпринятых за год мер по очистке пляжей Анапы от разлившегося мазута пока не достаточно. Содержание нефтепродуктов в песке на данный момент слишком высоко, поэтому отдых в этих местах не рекомендуется ведомством, особенно - для детей.

Впрочем, как передало российское агентство “Интерфакс”, Попова не исключила, что к началу летнего сезона местные власти успеют предпринять какие-то дополнительные меры и “возможность пляжного отдыха будет”. Но пока оснований для открытия пляжей у Роспотребнадзора нет, заявила Попова.

При это местные власти убеждены, что пляжи Анапы будут готовы к курортному сезону - 2026, а чтобы поддержать местный туристический бизнес глава Кубани даже пообещал отметить туристический налог этом году.

В российской Анапе ввели режим ЧС в районе затонувших танкеров с нефтью

По данным российского правительства, более чем за год после крушения танкеров в Керченском проливе от мазута удалось очистить порядка 3 тыс. км береговой линии, на некоторых участках очистку проводили неоднократно. С пляжей вывезли более 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, взамен во многих местах завозили чистый песок и гальку.

В прошлом туристическом сезоне Роспотребнадзор официально закрыл все пляжи Анапы, сам город для туристов был открыт - просто купаться и выходить на пляжи там официально не разрешалось.

Специалисты предупреждают, что даже на визуально чистых пляжах в песке может быть существенно превышено содержание нефтепродуктов, что грозит как минимум дерматитом и аллергической реакцией. Особую опасность представляют испарения мазута, которые летом в условиях высокой температуры увеличивается в разы. Это уже может грозить отдыхающим серьёзным отравлением, а аллергикам и астматикам - обострением хронических заболеваний.

Не прекращаются до сих пор и выбросы мазута с моря. Чаще всего пятна мазута появляются на побережье после шторма.