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Во сколько нужно завтракать, чтобы снизить риск болезней сердца? Ученые назвали двухчасовой промежуток

Во сколько нужно завтракать, чтобы снизить риск болезней сердца? Ученые назвали двухчасовой промежуток
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Время, в которое мы завтракаем и обедаем, может влиять на увеличение риска сердечных заболеваний, в том числе инфаркта. К такому выводу пришли ученые, проведя исследование с участием 100 000 человек. Так в какое же время лучше всего принимать пищу? Рассказываем о результате исследований.

К чему может привести пропуск приема пищи?

Сердечно-сосудистые заболевания имеют самый высокий уровень смертности в мире. Плохое питание - один из основных факторов, ответственных за смерть почти восьми миллионов человек ежегодно. К сожалению, стремительный образ жизни и пропуск некоторых приемов пищи, в том числе переедание на ночь, которое часто приводит к отсутствию завтрака, приводят к неправильному пищевому поведению.

Стоит знать, что суточный цикл приема пищи связан с работой отдельных органов - печени, почек, поджелудочной железы, а также сердца и регуляцией артериального давления. Из-за проблем, связанных с нарушением цикла питания, возникла новая область науки - хрононутрициология, основной целью которой является установление взаимосвязи между суточным ритмом питания и здоровьем.

Завтрак — самый важный прием пищи для здорового сердца?

Данные различных обсервационных и интервенционных исследований свидетельствуют о связи между приемом завтрака и кардиометаболическим здоровьем. Его пропуск повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, избыточного веса, ожирения, а также диабета. Сдвиги в суточном цикле приводят к тому, что мы начинаем перекусывать по вечерам, что может способствовать повышению жесткости артерий, дислипидемии, метаболическому синдрому и ожирению, пишет Medonet.

Однако в этом случае стоит задуматься об определении понятия “завтрак”. Действительно, лишь немногие кросс-секционные исследования посвящены времени приема первой пищи, которое может иметь решающее значение для определения риска сердечно-сосудистых заболеваний. То же самое касается обеда и ужина.

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Время приема пищи и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний

В 2009 году было начато исследование NutriNet-Santé, в котором приняли участие более 100 тыс. человек. Средний возраст участников составлял 42 года. Основной целью исследования была связь времени первого и последнего приема пищи в течение дня, количества приемов пищи и ночного голодания с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты заметили, что каждый час задержки завтрака связан с повышенным риском сердечно-сосудистых проблем. Напротив, более длительное ночное голодание снижало эту тенденцию на 7 %. Оказалось, что час последнего приема пищи особенно важен для женщин. Чем позже был съеден ужин, тем выше был риск развития ишемической болезни сердца.

Согласно исследованию, первый прием пищи в течение дня лучше всего осуществлять между 7:00 и 9:00 утра. Риск сердечного приступа увеличивается на 28% у людей, которые принимают первую пищу после 10:00 утра. Сдвиги в пищевом цикле связаны с более поздним временем приема обеда, а затем ужина, что оказывает значительное влияние на работу всего организма.

В исследовании подчеркнули, что задержка завтрака была связана с повышением артериального давления, высоким уровнем С-реактивного белка, глюкозы и инсулина, а также снижением уровня липопротеинов высокой плотности.

[info_b]Стоит отметить еще один очень важный момент, а именно связь нарушения суточного цикла питания с возрастом и образом жизни. Молодые люди, студенты, безработные, курильщики и те, кто не страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, принимали первую и последнюю пищу гораздо позже. Это, в свою очередь, было прямо или косвенно связано с более частым употреблением алкоголя, проблемами со сном и большей вариабельностью времени приема пищи в течение недели.[/info_b]

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Взаимосвязь между суточным ритмом и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Всестороннее исследование требует дополнительных исследований, а также использования дополнительных снимков, на что также обратили внимание сами исследователи. По мнению диетологов, в том числе Трейси Паркер из Британского фонда сердца, результаты анализа весьма значительны. Действительно, существует связь между биологическими часами и перевариванием и усвоением питательных веществ. Нарушения, в том числе прием отдельных блюд в позднее время, могут привести к повышению риска сердечных заболеваний.

По этой причине стоит обратить внимание на то, в какое время суток вы едите те или иные блюда. Вы можете провести анализ самостоятельно. Даже незначительные изменения позволят избежать сильного голода вечером и предотвратить перепады энергии в течение дня.

Ранее Телеграф писал об исследовании, в котором приняли участие более 100 тыс. человек во Франции и Испании, где ученые выявили закономерность непосредственно между временем приема пищи и развитием диабета. Результаты научной работы были опубликованы в Международном журнале эпидемиологии.

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